Grupo controlador de Viña Concha y Toro aumenta su participación en la propiedad tras adquirir acciones por más de $ 3.200 millones

La compra, equivalente a 3 millones de acciones, se realizó a través de Inversiones Quivolgo, ligada al expresidente de la bodega y actual miembro del directorio, Alfonso Larraín, y elevó la presencia de los controladores de 38,1% a 38,5%.

Este miércoles el expresidente y actual miembro del directorio de Viña Concha y Toro, Alfonso Larraín, informó la adquisión de 3 millones de acciones de la compañía por un monto total de $3.209 millones —equivalente a $1.069,91 por título—, lo que representa un 0,41% adicional de la propiedad.

La transacción se realizó a través de Inversiones Quivolgo S.A., sociedad que forma parte del pacto controlador de Concha y Toro, lo que volvió a reforzar su posición en la compañía.

Con esta operación, la participación del controlador pasó de 38,1% a 38,5%, según se detalló a través de un hecho esencial enviado a la Bolsa de Santiago.

El anuncio ocurre pocos meses después de que Alfonso Larraín dejara la presidencia de Concha y Toro, cargo que ejerció durante 27 años, siendo reemplazado por Rafael Guilisasti. Larraín continúa vinculado a la compañía en calidad de director.