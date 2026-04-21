Zofri entra en la era digital: sella alianza con Global66 y prepara integración con Mercado Libre y Chileautos

La integración con el mercado online permitirá a los usuarios vender productos al resto del país aprovechando sus ventajas de zona franca, mientras que la asociación con Chileautos abrirá la venta de vehículos desde Zofri al mercado nacional a través del canal digital, algo que hasta ahora no estaba disponible para los usuarios del recinto.

La Zona Franca de Iquique (Zofri) presentó su alianza estratégica con la fintech Global66 bajo el lema “Digitalizando el comercio internacional”. El acto reunió a autoridades regionales, al cónsul de Paraguay y a usuarios activos del recinto marcando el inicio formal de la apuesta de Zofri por convertirse en una plataforma logística y financiera digital conectada con los mercados de la región.

La alianza con Global66 es la primera de una serie de acuerdos que la institución tiene en proceso de cierre. En las próximas semanas, prevé anunciar su integración con Mercado Libre y Chileautos, plataformas que permitirán a sus usuarios vender perfumes, vehículos y otros productos hacia el resto del país aprovechando las ventajas de zona franca. Junto con ello, se anunció la inauguración de una oficina comercial Jujuy, primer paso de su expansión territorial hacia el norte de Argentina.

¿Qué ofrece Global66?

Rodrigo Lama, cofundador de Global66, presentó a la empresa como una fintech que opera con más de 80 cuentas bancarias en distintos bancos de Latinoamérica y el mundo.

La compañía ofrece cuentas multidivisa en dólares, euros y las principales monedas latinoamericanas para pagos internacionales, remesas y transferencias, bajo tres principios que calificó como fundamentales en su ADN, trazabilidad y digitalización, costos menores a los de la banca tradicional y transparencia.

Iván Berríos, presidente del directorio explicó que “la alianza con Global66 representa un paso concreto hacia la transformación de Zofri en una plataforma logística y financiera moderna conectada con el mundo”, destacando que el objetivo es integrar soluciones digitales que simplifiquen las operaciones de los usuarios. Berríos añadió que el objetivo de fondo es construir una Zofri protagonista del comercio internacional del siglo XXI, integrada con nuevos proveedores logísticos y capaz de generar más valor para la región y el país.

Rodrigo Lama, cofundador de Global66.

Mercado libre y Chileautos

El lanzamiento de las alianzas con Mercado Libre y Chileautos está previsto para las próximas dos semanas, cuando se detallará su funcionamiento, pero se espera que la integración con la firma tecnológica argentina implicará el cumplimiento de los estándares de la plataforma, incluyendo tiempos de entrega y comisiones por venta con los precios del régimen franco.

Mientras que la asociación con Chileautos abrirá la venta de vehículos desde Zofri al mercado nacional a través del canal digital, una operación que hasta ahora no estaba disponible para los usuarios del recinto.

Aplicación del IVA

Marcelo Pérez, gerente comercial, describió el momento como una oportunidad para ponerse al día. “Esto es más que innovar. Esto es recuperar el tiempo perdido”, en referencia al ingreso tardío al comercio digital de Zofri.

Pérez precisó que la operativa está en proceso de afinamiento con la aduana para resolver la aplicación del IVA en ventas hacia el resto del país, asegurando que los precios deberán ser competitivos con los estándares actuales del mercado en plazos de entrega y valor final al consumidor.

Felipe Albistur gerente general de Zofri, reconoció la complejidad del camino recorrido. “Hemos estado escalando una montaña prácticamente con muchas barreras, pero hemos sacado adelante esto que es una deuda que tenía Zofri con sus usuarios”.

Marcelo Pérez, gerente comercial de Zofri.