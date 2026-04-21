Zofri entra en la era digital: sella alianza con Global66 y prepara integración con Mercado Libre y Chileautos
La integración con el mercado online permitirá a los usuarios vender productos al resto del país aprovechando sus ventajas de zona franca, mientras que la asociación con Chileautos abrirá la venta de vehículos desde Zofri al mercado nacional a través del canal digital, algo que hasta ahora no estaba disponible para los usuarios del recinto.
Noticias destacadas
La Zona Franca de Iquique (Zofri) presentó su alianza estratégica con la fintech Global66 bajo el lema “Digitalizando el comercio internacional”. El acto reunió a autoridades regionales, al cónsul de Paraguay y a usuarios activos del recinto marcando el inicio formal de la apuesta de Zofri por convertirse en una plataforma logística y financiera digital conectada con los mercados de la región.
La alianza con Global66 es la primera de una serie de acuerdos que la institución tiene en proceso de cierre. En las próximas semanas, prevé anunciar su integración con Mercado Libre y Chileautos, plataformas que permitirán a sus usuarios vender perfumes, vehículos y otros productos hacia el resto del país aprovechando las ventajas de zona franca. Junto con ello, se anunció la inauguración de una oficina comercial Jujuy, primer paso de su expansión territorial hacia el norte de Argentina.
¿Qué ofrece Global66?
Rodrigo Lama, cofundador de Global66, presentó a la empresa como una fintech que opera con más de 80 cuentas bancarias en distintos bancos de Latinoamérica y el mundo.
La compañía ofrece cuentas multidivisa en dólares, euros y las principales monedas latinoamericanas para pagos internacionales, remesas y transferencias, bajo tres principios que calificó como fundamentales en su ADN, trazabilidad y digitalización, costos menores a los de la banca tradicional y transparencia.
Iván Berríos, presidente del directorio explicó que “la alianza con Global66 representa un paso concreto hacia la transformación de Zofri en una plataforma logística y financiera moderna conectada con el mundo”, destacando que el objetivo es integrar soluciones digitales que simplifiquen las operaciones de los usuarios. Berríos añadió que el objetivo de fondo es construir una Zofri protagonista del comercio internacional del siglo XXI, integrada con nuevos proveedores logísticos y capaz de generar más valor para la región y el país.
Rodrigo Lama, cofundador de Global66.
Mercado libre y Chileautos
El lanzamiento de las alianzas con Mercado Libre y Chileautos está previsto para las próximas dos semanas, cuando se detallará su funcionamiento, pero se espera que la integración con la firma tecnológica argentina implicará el cumplimiento de los estándares de la plataforma, incluyendo tiempos de entrega y comisiones por venta con los precios del régimen franco.
Mientras que la asociación con Chileautos abrirá la venta de vehículos desde Zofri al mercado nacional a través del canal digital, una operación que hasta ahora no estaba disponible para los usuarios del recinto.
Aplicación del IVA
Marcelo Pérez, gerente comercial, describió el momento como una oportunidad para ponerse al día. “Esto es más que innovar. Esto es recuperar el tiempo perdido”, en referencia al ingreso tardío al comercio digital de Zofri.
Pérez precisó que la operativa está en proceso de afinamiento con la aduana para resolver la aplicación del IVA en ventas hacia el resto del país, asegurando que los precios deberán ser competitivos con los estándares actuales del mercado en plazos de entrega y valor final al consumidor.
Felipe Albistur gerente general de Zofri, reconoció la complejidad del camino recorrido. “Hemos estado escalando una montaña prácticamente con muchas barreras, pero hemos sacado adelante esto que es una deuda que tenía Zofri con sus usuarios”.
Marcelo Pérez, gerente comercial de Zofri.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Foodtech estrena planta para producir ingredientes y alimentos en base de proteínas vegetales para la industria alimentaria
El complejo de 2 mil metros cuadrados de IIMas Food permitirá integrar investigación, pilotaje y escalamiento industrial para desarrollar ingredientes funcionales y soluciones alimentarias de alto valor agregado.
Garrigues anuncia fusión con Barros, Silva, Varela & Vigil (BSVV) y se transforma en uno de los estudios jurídicos más grandes del país
Los 11 socios de BSVV pasarán a integrarse en el partnership de Garrigues, la firma internacional de servicios legales y fiscales con oficinas en Chile, Colombia, México y Perú.
Empresa de griferías vinculada a la familia Pavez compra propiedad industrial en Colina en US$ 18 millones
El inmueble fue ocupado por la gigante brasileña Tigre, que cerró sus operaciones en Chile en 2024. Su nuevo dueño es Mosaico, que busca sumar nuevas categorías del rubro de terminaciones.
Industria de administradoras de fondos de inversión creció 23,5% el año pasado y anota récord de activos gestionados por US$ 43.853 millones
La nueva presidenta de la Acafi, María José Montero, aseguró que el desafío para aumentar la participación de institucionales es “de diseño del sistema”.
David Oddó, director del Trabajo: “Son muchas las materias que tienen un impacto en el mundo del trabajo que estamos revisando”
La autoridad profundizó en los primeros dictámenes sobre 40 horas, y recalcó que con ellos el servicio está respetando lo planteado en la norma. Y adelantó que se analizan más pronunciamientos interpretativos.
Grupo Alemana remodela estructura corporativa y altos ejecutivos de la clínica pasarán a administrar todo el conglomerado
Cristián Piera, histórico gerente general de la clínica de Santiago ocupará esa posición para todo el grupo, quedando también bajo su alero la isapre Esencial, los seguros y los prestadores de regiones.
BRANDED CONTENT
¡Openday llega a Valdivia!. Una instancia abierta y gratuita dirigida a todo público
El evento se realizará el miércoles 22 de abril en el Work/Café Valdivia. Combinará educación financiera, asesorías personalizadas y contenidos prácticos para apoyar decisiones de inversión, en un escenario de mayor incertidumbre y en plena Operación Renta.
¡Openday llega a Valdivia!. Una instancia abierta y gratuita dirigida a todo público
El evento se realizará el miércoles 22 de abril en el Work/Café Valdivia. Combinará educación financiera, asesorías personalizadas y contenidos prácticos para apoyar decisiones de inversión, en un escenario de mayor incertidumbre y en plena Operación Renta.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete