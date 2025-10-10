Click acá para ir directamente al contenido
Cencosud busca entrar al negocio de arriendo de departamentos con proyecto de US$ 20 millones en La Florida

El grupo ligado a la familia Paulmann debutará con un edificio multifamily en un terreno contiguo a uno de sus centros comerciales ícono de Chile. "Esta iniciativa marca el ingreso de la compañía al negocio de renta residencial", señalaron a Diario Financiero desde Cenco Malls.

Por: J. Troncoso Ostornol

Publicado: Viernes 10 de octubre de 2025 a las 09:17 hrs.

J. Troncoso Ostornol
<p>Cencosud busca entrar al negocio de arriendo de departamentos con proyecto de US$ 20 millones en La Florida</p>

