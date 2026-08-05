Cenco Malls aumenta 27,9% su utilidad en el segundo trimestre y alcanza los 37 millones de visitas

La filial de Cencosud elevó sus ingresos 9,3% y su Ebitda ajustado 9,5% en el trimestre, con un margen de 90,4%, impulsada por nuevas superficies y la consolidación de Plaza Central en Bogotá.

Cenco Malls, la filial de centros comerciales de Cencosud, reportó este miércoles sus resultados del segundo trimestre de 2026, período en el que su utilidad neta alcanzó $ 81.159 millones (US$ 90,2 millones), un crecimiento de 27,9% respecto del mismo periodo del año anterior, impulsada por su desempeño operacional y el avance de su estrategia de expansión regional.

En cuanto a la primera línea, los ingresos de la compañía llegaron $ 99.397 millones (US$ 110,5 millones), un alza de 9,3% interanual, explicada por la incorporación y comercialización de nuevas superficies en Chile, Perú y Colombia, equivalentes a 138.738 metros cuadrados de superficie arrendable, además de una mayor ocupación de oficinas y la consolidación del centro comercial Plaza Central en Bogotá a partir de junio.

En esa línea, el Ebitda ajustado totalizó $ 89.818 millones (US$ 99,8 millones), un incremento de 9,5%, con un margen de 90,4%, una expansión de 23 puntos base interanual que estuvo acompañada por mejoras de márgenes en los tres países donde opera la firma.

Asimismo, las visitas a sus centros comerciales crecieron 13,8% interanual y alcanzaron 37 millones durante el trimestre, lo que según la compañía da cuenta de la capacidad de sus activos para seguir atrayendo clientes, incluso en un contexto de consumo más moderado en algunos mercados.

En ese sentido, el CEO de Cenco Malls, Sebastián Bellocchio, señaló que "cerramos un nuevo trimestre con resultados que reflejan la solidez y rentabilidad de nuestro negocio", y agregó que la empresa sigue "ejecutando un ambicioso plan de expansión regional que fortalecerá significativamente nuestro portafolio y nuestras oportunidades de crecimiento en los próximos años".

Respecto de ese plan, en Chile destacaron el inicio de las obras de ampliación de Cenco Rancagua, el desarrollo de las ampliaciones de Cenco Florida, que contempla un parque comunitario al aire libre y un proyecto multifamily contiguo, y de Cenco Temuco, además de la obtención de permisos para desarrollar el primer outlet de la firma en la comuna de Maipú.

Por otra parte, en Colombia la compañía consolidó la adquisición del 51% de Plaza Central en Bogotá, con lo que prácticamente duplicó su superficie arrendable en ese país, mientras que en Perú avanzó en la comercialización de nuevos espacios en Cenco La Molina, alcanzando 13.850 metros cuadrados arrendados, más del doble que el año anterior.

Finalmente, en el plano financiero, la firma colocó bonos locales por UF 2,5 millones (US$ 112 millones) a 30 años para financiar su plan de inversiones, y cerró junio con un apalancamiento neto de 2,3 veces, nivel que calificó como consistente con su política financiera.