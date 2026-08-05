Parque Arauco abre la puerta a nuevas adquisiciones y destinará hasta 40% de sus inversiones a nuevos malls
Tras completar un aumento de capital por cerca de US$ 300 millones, la compañía elevará su capacidad anual de inversión desde US$ 200 millones a US$ 300 millones. La firma anticipó que privilegiará las compras por sobre los desarrollos desde cero.
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Mallplaza no es el único actor de la industria con apetito por crecer. En medio de la carrera por ampliar posiciones en el negocio regional de centros comerciales, Parque Arauco también reforzó su capacidad financiera y abrió la puerta a nuevas adquisiciones en Chile, Perú y Colombia.
Tras completar en junio un aumento de capital por cerca de US$ 300 millones, la compañía proyecta elevar su capacidad anual de inversión desde aproximadamente US$ 200 millones a US$ 300 millones. Una parte relevante de esos recursos será destinada a nuevos centros comerciales, segmento en el que la firma privilegiará las compras por sobre los desarrollos desde cero.
En una conferencia con analistas, el gerente general de Parque Arauco, Eduardo Pérez Marchant, explicó que cerca de la mitad del CapEx de los próximos años se orientará a proyectos brownfield, principalmente ampliaciones de sus activos más importantes y exitosos.
Otro 30% a 40% será invertido en nuevos malls. Dentro de esa categoría, la empresa espera mantener la estrategia de los últimos años, más orientada a las fusiones y adquisiciones que a los proyectos greenfield. El 10% a 20% restante se destinará al negocio multifamily, segmento en el que la firma ha incursionado gradualmente durante los últimos cuatro años.
“Anunciaremos gradualmente nuevas inversiones o nuevas etapas de algunos de los activos en los que estamos trabajando actualmente”, señaló Pérez Marchant. El ejecutivo recordó que durante el segundo trimestre la compañía actualizó su plan de expansión y sumó proyectos por aproximadamente US$ 300 millones.
Consolidación regional
Parque Arauco también anticipó que pretende seguir participando en la consolidación de la industria. Según su gerente general, la compañía ha concretado 20 operaciones durante los últimos años, considerando tanto adquisiciones como ventas de participaciones minoritarias en activos maduros.
“Cuando se analizan períodos largos, se observa claramente que existe una tendencia de consolidación en el mercado, con menos compañías representando, cada una, una mayor participación”, afirmó. Y agregó “Parque Arauco ha sido la compañía líder en aprovechar esa tendencia en los tres países donde tenemos operaciones. En un escenario central, esperaría que eso continuara”.
No obstante, Pérez Marchant evitó entregar plazos para nuevas transacciones. Explicó que la firma opera en mercados relativamente pequeños y poco líquidos, lo que dificulta anticipar cuándo pueden aparecer oportunidades.
Chicureo y Quilín
Las señales llegan después de que Parque Arauco reforzara su portafolio con Arauco Chicureo y la anunciada adquisición de Mall Paseo Quilín. Sobre el primer proyecto, Pérez Marchant destacó que se emplazará en una de las zonas residenciales de mayor crecimiento del Gran Santiago, actualmente desatendida desde el punto de vista comercial.
El recinto estará anclado por un supermercado Lider y una tienda Homecenter, además de incorporar locales menores, restaurantes y un patio de comidas. El ejecutivo destacó que el terreno ofrece espacio para futuras ampliaciones a medida que se consolide su área de influencia.
En el caso de Paseo Quilín, Parque Arauco todavía se encuentra realizando el proceso de due diligence y espera cerrar la adquisición durante el próximo mes. La apuesta se sustenta en el aumento de la densidad residencial del sector, especialmente hacia Peñalolén, y en las mejoras de conectividad asociadas a Américo Vespucio.
El activo también ofrece posibilidades de expansión debido al tamaño del terreno y a que actualmente posee dos pisos y estacionamientos en superficie. “Nuestro plan es comenzar a trabajar en un plan maestro que transformará y mejorará de manera importante el activo”, adelantó Pérez Marchant.
La ofensiva de Mallplaza
Las definiciones de Parque Arauco se conocen pocos días después de que Mallplaza acordara la compra de ocho centros comerciales Gran Plaza en Colombia por unos US$ 376 millones, operación que elevará de cinco a 13 sus activos en ese país.
Durante su conferencia de resultados, el gerente general de Mallplaza, Pablo Pulido, señaló que la compañía aún tiene capacidad financiera para continuar creciendo y anticipó que espera concretar nuevas transacciones como la acordada en Colombia.
“Esperamos seguir realizando operaciones como la que hicimos en Colombia”, afirmó el ejecutivo. Añadió que la firma todavía identifica oportunidades en la región andina y que, con una mirada de largo plazo, también está estudiando otros mercados.
Con la adquisición, Mallplaza alcanzará participaciones estimadas de 33% en Chile, 20% en Perú y 7% en Colombia. La empresa espera concluir el due diligence durante agosto y cerrar la operación en el cuarto trimestre de 2026.
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