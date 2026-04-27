Dólar abre a la baja cerca de $ 890 tras reportes de que Irán presentó una propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz

El dollar index caía 0,3% hasta los 98,3 puntos, pese a que el petróleo Brent avanzaba 1% a US$ 106 el barril y los rendimientos del Tesoro estadounidese subían ligeramente. En tanto, los precios del cobre apenas mostraban variaciones.

El tipo de cambio abrió a la baja este lunes en Chile, ya que la firmeza de los precios energéticos no ha sido suficiente como para impedir una ola de ventas de dólares, tras reportes señalando que Irán hizo una propuesta que permitiría reabrir el estrecho de Ormuz.

La divisa caía $ 4,2 para cotizar a $ 891,8 en las primeras transacciones del mercado chileno, después de terminar el viernes con un alza de casi $ 20 a nivel semanal, lo que rompió con una seguidilla de cuatro semanas de caídas.

El dollar index caía 0,3% hasta los 98,3 puntos, pese a que el petróleo Brent avanzaba 1% a US$ 106 el barril y los rendimientos del Tesoro estadounidese subían ligeramente. En tanto, los precios del cobre apenas mostraban variaciones.

Posible acuerdo

Las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán se estancaron durante el fin de semana, después de que Donald Trump cancelara un viaje previsto de sus principales enviados a Islamabad, Pakistán, aludiendo a la fragmentación dentro del régimen persa.

"El dólar global subió ligeramente frente a sus principales pares, ya que la falta de progreso mantiene cerrado el estrecho de Ormuz. No obstante, el sentimiento de riesgo general mejoró y el dólar corrigió ganancias, tras informes de que Irán ha presentado una nueva propuesta a EEUU, según la cual reabriría el estrecho de Ormuz a cambio de que EEUU levante su bloqueo a los puertos iraníes", publicó el equipo de estrategia de BBVA.

Dicho acuerdo permitiería aplazar las negociaciones nucleares a una fase posterior, para eludir las divisiones internas dentro de la cúpula iraní. Se espera que Trump tenga este lunes una reunión sobre Irán en la Sala de Situación.

Esta será una semana corta en Chile y gran parte del mundo, ya que el viernes 1 de mayo es feriado por el Día Internacional de lo Trabajadores. Mañana martes el Banco Central de Chile publicará su decisión de política monetaria, y el miércoles será el turno de la Reserva Federal estadounidense. En ambos casos, no se esperan ver cambios sobre el tipo oficial.

"La transferencia de los precios del combustible sigue siendo alta en Chile, y aunque el peso chileno se ha recuperado de mínimos de varios meses, las expectativas de inflación se han desplazado claramente y los riesgos están al alza. Los responsables políticos pueden optar por esperar a nuevos acontecimientos antes de actuar", anticipó BBVA.