IPSA vuelve a caer mientras el barril de Brent se acerca a US$ 120 por posible extensión del bloqueo de Ormuz

La bolsa chilena viene de una fuerte caída de martes. Andina-B nadaba a contracorriente, tras informar que sus ventas crecieron levemente a $ 924 mil millones en el primer trimestre, mientras que la utilidad neta saltó 25% interanual a $ 99 mil millones.

La Bolsa de Santiago hizo amagos de recuperación a mitad de semana, pero los crecientes precios internacionales de la energía la están presionándola hacia abajo, tal como ocurre en la mayoría de los mercados bursátiles.

Después de caer 2% este martes, el S&P IPSA intentó recuperar terreno en los primeros negocios de este miércoles, pero rápidamente el alza se desvaneció. A esta hora, el índice caía 0,2% a 10.884,99 puntos, en gran medida por la influencia de Falabella (-1,3%) y Latam (-1,2%), acciones sensibles al conflicto en Medio Oriente.

Andina-B (1,9%) nadaba a contracorriente, tras informar que sus ventas del primer trimestre crecieron levemente a $ 924 mil millones, mientras que la utilidad neta saltó 25% interanual a $ 99 mil millones. Cifras que superaron las respectivas estimaciones de $ 905 mil millones y $ 86.600 millones, según el promedio de cinco corredoras de bolsa compiladas por DF.

El Banco Central mantuvo su tasa clave, como se esperaba. Las tasas swap de cortísimo plazo se iban para abajo, mientras las de plazos cortos y medios subían en línea con sus comparables estadounidenses.

Bolsas internacionales

Wall Street inició una segunda jornada en la que se aleja de sus máximos históricos del lunes. El Dow Jones caía 0,3%, el Nasdaq 0,2% y el S&P 500 0,1%, expectantes frente a la decisión de la Reserva Federal (14:00 horas, misma en Chile) y los resultados de Alphabet, Amazon, Meta y Microsoft, programados para después del cierre.

En Europa, el continental Euro Stoxx 50 bajaba 0,1% y el FTSE 100 de Londres retrocedía 0,8%. Al cierre de las bolsas chinas, el Hang Seng hongkonés subió 1,7% y el continental CSI 300 aumentó 1,1%. El mercado japonés permaneció cerrado, por el feriado del Día de Showa.

El petróleo Brent escalaba 5,2% a US$ 117 por barril, tras la noticia de que Trump instruyó a sus asesores que se preparen para un bloqueo prolongado de los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz, según un reportaje del Wall Street Journal publicado anoche. El recuento se basó en la reunión que el Presidente de EEUU convocó en la Sala de Situación al comienzo de la semana.

Este miércoles en la madrugada, Trump manifestó en su red Truth Social: "Irán no es capaz de organizarse. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale espabilarse pronto!". El post vino acompañado con una imagen aparentemente generada con IA, en la que se muestra con lentes oscuros y un fusil en las manos, bajo la leyenda "NO MORE MR. NICE GUY".

Los precios de la energía llevan varios días recuperando terreno, dado que el estrecho de Ormuz sigue obstaculizado por la competencia de bloqueos navales entre Washington y Teherán. La última propuesta iraní conocida apuntaba a reabrir Ormuz a cambio de un fin del bloqueo estadounidense y de la guerra -que se apresta a cumplir dos meses-, postergando las negociaciones sobre un acuerdo nuclear.