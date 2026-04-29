80 segundos de resultados de las grandes tecnológicas decidirán el destino del mercado bursátil

Las cuatro empresas que presentan sus resultados esta tarde tras el cierre de Wall Street representan más del 15% de la capitalización bursátil total del S&P 500, por lo que cualquier fluctuación podría afectar al índice. Los datos de opciones indican que hay más de US$ 750.000 millones en juego.

Los inversionistas que buscan pistas sobre la dirección que tomará el mercado bursátil en las próximas semanas obtendrán información crucial en cuanto finalice la sesión del miércoles a las 16 horas.

Cuatro de las mayores empresas estadounidenses —Alphabet Inc., Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc. y Microsoft Corp.— presentarán sus resultados tras el cierre de la bolsa. Si coinciden con los del trimestre anterior, todo se decidirá en tan solo 80 segundos.

"No recuerdo haber visto tantas empresas anunciando sus resultados a la vez", afirmó Michael O’Rourke, estratega jefe de mercado de Jonestrading. "Será una locura".

Las cifras que revelen tendrán consecuencias de gran alcance. Estas empresas forman parte de los Siete Magníficos gigantes tecnológicos —junto con Nvidia Corp., Apple Inc. y Tesla Inc.— que han impulsado al índice S&P 500 a alcanzar récords históricos en las últimas semanas, encaminándolo a su mejor mes desde noviembre de 2020.

Además, son las cuatro empresas que más invierten en infraestructura de computación para inteligencia artificial, lo que ha convertido a los fabricantes de chips y dispositivos de almacenamiento de memoria en las inversiones más atractivas de Wall Street.

Los detalles sobre estas inversiones de capital y el crecimiento de los ingresos derivados de la IA serán prioritarios para los inversionistas, por encima de las cifras de negocios principales como el comercio electrónico, la publicidad digital y el software. Esto se debe a que los grandes desembolsos se han convertido en un arma de doble filo en el universo tecnológico.

Por un lado, todo un ecosistema de proveedores depende de la generosidad constante de las grandes tecnológicas.

El índice de semiconductores de Filadelfia se disparó un 34% en abril gracias a una racha alcista de 18 sesiones consecutivas, lo que lo encamina a su mejor mes desde febrero de 2000. Mientras tanto, las empresas relacionadas con semiconductores y almacenamiento representan las 11 acciones con mejor rendimiento en el índice Nasdaq 100, fuertemente influenciado por el sector tecnológico, este año. Todo ello está vinculado al aumento vertiginoso de los ingresos procedentes de la inversión en IA.

Por otro lado, a los accionistas les preocupa la enorme cantidad de dinero que se está invirtiendo y cuándo las empresas obtendrán mayores beneficios de dichas inversiones.

Según un artículo publicado el martes en el Wall Street Journal, OpenAI, propietaria de ChatGPT, no alcanzó sus objetivos internos de nuevos usuarios e ingresos, lo que generó inquietudes sobre su capacidad para cumplir con sus enormes compromisos de financiación de infraestructura. El índice de semiconductores de Filadelfia se desplomó un 3,6%, su peor jornada en un mes. El miércoles, al inicio de la sesión, había subido un 1,2%.

"Si la inversión de capital se combina con ingresos positivos y cuantificables, y con perspectivas que indiquen que las ganancias y los ingresos están mejorando, entonces creo que un mayor gasto de capital será beneficioso para las acciones", afirmó Anthony Saglimbene, estratega jefe de mercado de Ameriprise. "Pero si observamos algún retroceso en las perspectivas, esto generará mayor volatilidad y ejercerá presión sobre el S&P 500".

Las cuatro empresas que presentan sus resultados el miércoles representan más del 15% de la capitalización bursátil total del S&P 500, por lo que cualquier fluctuación podría afectar al índice. Los datos de opciones indican que hay más de US$ 750.000 millones en juego.

Microsoft

Las acciones del gigante del software vienen de su peor trimestre desde 2008, y su caída de aproximadamente el 13% este año las convierte en las de peor desempeño entre las siete empresas más valiosas del S&P 500. Microsoft y la industria del software en general llevan tiempo bajo presión debido a la preocupación por la disrupción que supone la IA, a pesar de que el fabricante de Excel y Word está invirtiendo fuertemente para potenciar la capacidad de procesamiento de esta tecnología.

La atención se centrará en su negocio de computación en la nube Azure, donde el decepcionante crecimiento de los ingresos en el segundo trimestre fiscal de Microsoft provocó una caída del 10% en las acciones el 29 de enero, un día después del último informe de resultados, lo que supuso una pérdida de 357.000 millones de dólares, la segunda mayor caída en una sola sesión en la historia del mercado bursátil.

En el tercer trimestre fiscal de Microsoft, se espera que el crecimiento de los ingresos de la unidad sea del 38%, según la estimación promedio de los analistas recopilada por Bloomberg. La compañía no ha proporcionado una previsión de gastos de capital para el año fiscal 2027, pero Wall Street estima aproximadamente US$ 176 mil millones, incluyendo arrendamientos, según datos recopilados por Bloomberg. Para compensar este gasto, Microsoft estaría ofreciendo indemnizaciones voluntarias a cerca del 7% de su plantilla en Estados Unidos.

Alphabet

El precio de las acciones de la empresa matriz de Google ha subido un 11 % en 2026, a medida que los inversores se muestran cada vez más optimistas sobre su posición en el panorama de la IA. Los chips de unidad de procesamiento tensorial (TPU) de Alphabet están ganando terreno como una alternativa clave a las unidades de procesamiento gráfico (GPU) de Nvidia. En las últimas semanas, la compañía ha cerrado acuerdos con startups como Anthropic para proporcionar potencia de cálculo.

Se prevé que Alphabet registre un beneficio neto de casi US$ 32.000 millones en el primer trimestre, un 8 % menos que el año anterior, con unos ingresos de aproximadamente US$ 92.000 millones, lo que representaría un aumento del 20%. Se prevé que los ingresos de Google Cloud aumenten un 50% hasta los US$ 18.400 millones con respecto al año anterior, en comparación con un aumento del 48% en el cuarto trimestre.

Meta

La empresa propietaria de Facebook ha sido una de las que más ha invertido en IA, lo que, según afirma, está ayudando a impulsar la segmentación de anuncios y la interacción en sus aplicaciones de redes sociales. Sin embargo, esto está afectando al flujo de caja libre, que se prevé que sea de 3.900 millones de dólares en el primer trimestre, el más bajo en casi cuatro años. Para controlar los gastos, Meta planea recortar cerca del 10% de su plantilla, y se espera que los recortes comiencen el próximo mes.

Los analistas anticipan que Meta reportará una ganancia neta de $17.200 millones sobre ingresos de aproximadamente US$ 56.000 millones, lo que representa un aumento del 3,4% y del 31%, respectivamente, con respecto al año anterior. Este sería su mayor crecimiento de ventas desde el tercer trimestre de 2021, según datos recopilados por Bloomberg.

Amazon

Las acciones del gigante del comercio electrónico subieron casi un 25% en abril, lo que las encamina a su mejor mes en casi cuatro años tras un comienzo difícil de 2026.

La semana pasada, Amazon anunció acuerdos con Anthropic, Meta y Oracle para expandir el uso de sus servicios de computación en la nube.

Se espera que la compañía con sede en Seattle registre una ganancia neta de US$ 18.000 millones en el primer trimestre sobre ingresos de US$ 177.000 millones, lo que representa un crecimiento del 5% y del 14%, respectivamente. Según el promedio de las estimaciones de los analistas recopiladas por Bloomberg, se prevé que las ventas de Amazon Web Services crezcan un 26%, frente al 24% del cuarto trimestre.