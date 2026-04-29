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80 segundos de resultados de las grandes tecnológicas decidirán el destino del mercado bursátil

Las cuatro empresas que presentan sus resultados esta tarde tras el cierre de Wall Street representan más del 15% de la capitalización bursátil total del S&P 500, por lo que cualquier fluctuación podría afectar al índice. Los datos de opciones indican que hay más de US$ 750.000 millones en juego.

Por: Bloomberg

Publicado: Miércoles 29 de abril de 2026 a las 10:20 hrs.

siete magníficas Alphabet Amazon Meta Microsoft Wall Street resultado de empresas
<p>Las cifras que se revelen tras el cierre en Wall Street tendrán consecuencias de gran alcance. (Foto: Bloomberg)</p>

Las cifras que se revelen tras el cierre en Wall Street tendrán consecuencias de gran alcance. (Foto: Bloomberg)

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