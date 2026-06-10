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Estudio advierte brechas entre grupos socioeconómicos altos y bajos en el uso y adopción de inteligencia artificial en Chile

Un reporte de Activa Research señaló que la brecha que existe en el uso de la IA puede profundizar la desigualdad.

Por: Marco Zecchetto

Publicado: Jueves 11 de junio de 2026 a las 04:00 hrs.

Inteligencia Artificial clase media desigualdad Marco Zecchetto
<p>Estudio advierte brechas entre grupos socioeconómicos altos y bajos en el uso y adopción de inteligencia artificial en Chile</p>

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