Plantaciones de mandarinas se consolidan en Coquimbo, pero brechas técnicas frenan competitividad exportadora

Los envíos casi se duplicaron en 2024, pero la principal zona productora enfrenta mermas de hasta 30% en poscosecha y restricciones hídricas que afectan su competitividad.

Las exportaciones chilenas de mandarinas alcanzaron las 175.608 toneladas en la temporada 2024, casi el doble respecto del año anterior, con Estados Unidos concentrando cerca de 95% de los envíos. La variedad W. Murcott lidera los embarques con una participación de aproximadamente 77%, seguida por la Tango.

Y la Región de Coquimbo es uno de los principales polos de esa producción exportadora, junto a la Región de O'Higgins. En 2023, Conquimbo produjo 107 mil toneladas de mandarinas, con retornos cercanos a los US$ 131 millones.

Las mandarinas ocupan más de 5.200 hectáreas de plantaciones en la región, representando 23% de la superficie plantada, lo que las convierte en el cultivo con mayor presencia en la zona. Y la provincia del Limarí aporta más de 75% de esa superficie, con Monte Patria y Ovalle como los polos más relevantes.

En los últimos años, buena parte de los productores locales reconvirtieron sus huertos desde la uva de mesa hacia los cítricos, empujados por la mayor demanda externa y la buena tolerancia del cultivo a las condiciones climáticas más restrictivas.

Sin embargo, el rubro enfrenta brechas técnicas que dificultan su acceso a mercados de mayor valor. A esto se suman las crecientes exigencias de los compradores externos, en un sector que aún presenta problemas de calibre, homogeneidad y condición final de la fruta.

Un programa para cerrar la brecha

Con ese diagnóstico de fondo, un consorcio público - privado, con apoyo de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), el Gobierno Regional y empresas asociadas lanzó un programa de transferencia tecnológica para productores de Ovalle, Monte Patria y Punitaqui. La actividad de lanzamiento convocó a más de 100 asistentes, entre agricultores, asesores y representantes del sector.

Víctor Muñoz, investigador del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) Intihuasi, identificó los nudos más críticos. "Entre los principales desafíos se encuentran la eficiencia en el uso del agua, la adecuada nutrición de los huertos y el manejo agronómico en etapas críticas como la floración, la cuaja y el crecimiento del fruto. Esto incide en variables como el calibre, la homogeneidad y la condición final de la fruta, determinantes para acceder a mercados de exportación de alto valor".

El investigador también alertó sobre los riesgos en la etapa final del proceso: "A ello se suman problemáticas sanitarias, como la presencia de plagas y daños en la piel del fruto, además de dificultades en la vida de postcosecha, que pueden generar pérdidas de hasta 30% de la producción si no se abordan de manera oportuna".

Plan piloto busca mejorar rendimiento

El programa contempla días de campo, visitas técnicas y asesoría directa en los predios. También incorpora herramientas como imágenes satelitales para monitorear el estado de los huertos, estrategias de nutrición eficiente y el uso de bioestimulantes, en línea con los desafíos del cambio climático en zonas áridas.

Para el gobernador regional, Cristóbal Juliá, el contexto hídrico hace urgente la intervención. "Activar estrategias y acciones específicas para sectores productivos relevantes es de vital importancia para la economía regional, especialmente por el déficit hídrico que afecta a la provincia del Limarí. La mandarina es un cultivo que genera empleo y aporta al desarrollo territorial".

Desde Corfo, el director regional (s), Gustavo Dubó, indicó que la iniciativa permitirá a los productores adoptar mejores prácticas para aumentar su productividad y competitividad en mercados cada vez más exigentes. Desde los propios beneficiarios, la valoración fue directa: "Es una gran ayuda para ampliar conocimientos y conocer a otros agricultores en la misma situación", señaló una productora de la zona.

El programa tiene como meta beneficiar directamente a cerca de 30 empresas productoras, con miras a fortalecer la calidad de la fruta y la posición exportadora de la provincia del Limarí en los mercados internacionales.