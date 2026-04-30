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Plantaciones de mandarinas se consolidan en Coquimbo, pero brechas técnicas frenan competitividad exportadora

Los envíos casi se duplicaron en 2024, pero la principal zona productora enfrenta mermas de hasta 30% en poscosecha y restricciones hídricas que afectan su competitividad.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Lunes 4 de mayo de 2026 a las 11:00 hrs.

Camila Bejarano corresponsal Zona Norte regiones Coquimbo Agricultura crisis hídrica exportaciones mercados internacionales
<p>Plantaciones de mandarinas se consolidan en Coquimbo, pero brechas técnicas frenan competitividad exportadora</p>

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