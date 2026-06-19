Dónde invierte Quiñenco su millonaria caja
El holding de la familia Luksic cerró marzo con $2,6 billones de caja —unos US$2.807 millones entre Quiñenco y sus filiales—. Tres cuartos están en depósitos a plazo a menos de 90 días y dos tercios, en dólares.
Noticias destacadas
El holding de la familia Luksic cerró marzo con $2,6 billones de caja en sus negocios no bancarios —US$2.807 millones, contando la de Quiñenco y la de sus filiales—, un 37,4% más que los $1,9 billones de diciembre y un nuevo máximo. Más allá de las causas del alza y de la especulación sobre si parte de esos recursos irá a una nueva inversión o a un megadividendo—una decisión que se juega con la caja de la matriz, una porción de ese total—, Señal DF indagó dónde está invertida hoy.
El detalle lo entregan sus estados financieros al cierre de marzo. Casi tres cuartos —$1.918.825 millones, el 73,7%— están en depósitos a plazo a menos de 90 días. Otros $389.795 millones figuran como "otros instrumentos de inversión" y $291.856 millones, en saldos bancarios. El efectivo propiamente tal es marginal: $2.683 millones.
A esa caja se suma una segunda línea de tesorería —los otros activos financieros corrientes—, por $979.059 millones. Ahí están los depósitos a plazo a más de 90 días, con $443.913 millones, y los fondos mutuos, que saltaron de $2.719 millones en diciembre a $519.417 millones en marzo. Con ambas, la tesorería corriente del grupo llega a $3,6 billones.
Al mirar por moneda, dos de cada tres pesos están en dólares: el 66% se mantiene en moneda estadounidense y el 32,3%, en pesos chilenos.
De ese total, la porción que el mercado mira para la jugada del dividendo o la compra es la caja de la matriz, que bordea los US$2.723 millones según el NAV que publica el propio grupo. Pero esa foto es de marzo. A mediados de mayo Quiñenco repartió US$631 millones del dividendo con cargo a 2025, de modo que parte de ese récord ya salió.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Gremio de legaltech: "Chile tiene una oportunidad única de transformarse en un hub de tecnología jurídica en América Latina"
El director ejecutivo de la Asociación de Legaltech Chile, Esteban Ruiz, sostiene que "el desafío es construir interoperabilidad, acceso seguro a los datos y colaboración público privada para que la industria pueda escalar".
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete