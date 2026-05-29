ILC escala 155% en dos años y con espacio para seguir subiendo
El holding ligado a la Cámara Chilena de la Construcción concentra el apetito del mercado gracias a un mejor entorno regulatorio y sólidos resultados trimestrales.
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La acción de Inversiones La Construcción (ILC) se ha transformado en una de las ganadoras del IPSA este año, con un alza de 15% tras una fuerte apreciación durante 2025. Las corredoras que siguen al papel analizan ahora si la compañía será capaz de sostener el ritmo de alza en sus utilidades y, al mismo tiempo, reducir los focos de incertidumbre que históricamente han pesado sobre su valorización, principalmente desde el flanco regulatorio.
Los resultados del primer trimestre fueron un punto a favor. ILC reportó una utilidad de $ 89.100 millones entre enero y marzo, un aumento de 125% frente al mismo período del año anterior. La mejora fue transversal: Banco Internacional, Confuturo, RedSalud, Consalud, AFP Habitat, AAISA y Vivir Seguros sumaron ganancias y EBITDA, lo que refuerza el perfil de un holding con exposición a industrias que, desde el año pasado, disfrutan un mejor ambiente gracias a menores presiones regulatorias.
La reacción bursátil, sin embargo, ya venía anticipando parte de esa mejora. El año pasado, la acción de la compañía comandada por Pablo González subió 139%, comparado con 55,4% del IPSA. Esa combinación —buen desempeño bursátil y mejores utilidades— deja a ILC en una posición interesante, pero más exigente. El papel ya no se transa como una compañía rezagada frente a sus fundamentos, y el mercado está a la espera de que la compañía sostenga el ritmo en los próximos trimestres.
BICE Inversiones tiene a ILC con recomendación de “Sobreponderar” y un precio objetivo de $ 25.739 por acción, con un potencial de alza de hasta 27% incluyendo dividendos. Según la corredora, la compañía tiene exposición a pensiones, salud y rentas vitalicias, sectores donde ve espacio de crecimiento, junto con mayor certidumbre regulatoria y un fuerte aumento en liquidez.
El caso más visible es Banco Internacional. La filial bancaria anotó una utilidad de $ 16.600 millones en el primer trimestre, frente a $ 12.800 millones en igual período de 2025. La cartera de colocaciones creció por sobre la industria y la participación de mercado avanzó a 1,74%. La expansión de Autofin también ha sido relevante en la estrategia, al aportar crecimiento en financiamiento automotriz y mayor diversificación de clientes.
El punto a monitorear, según analistas que siguen el sector, está en los márgenes y en la eficiencia. El banco aumentó sus ingresos operacionales, pero también enfrentó mayores gastos por dotación y reajustes asociados a inflación, indican. En paralelo, el crecimiento de colocaciones se dio en un entorno de spreads más estrechos, por lo que, para que Banco Internacional siga siendo un motor de valorización, deberá demostrar que puede ganar escala sin deteriorar su rentabilidad ni aumentar de manera significativa el costo de riesgo.
Previsión y salud como eje
Confuturo es el segundo eje. La aseguradora de rentas vitalicias se benefició en el primer trimestre de un mejor resultado de inversiones, apoyado por fondos de inversión y renta fija local. Además, la demanda por rentas vitalicias siguió mostrando dinamismo, con una preferencia de 34% a marzo, mientras Confuturo mantuvo una participación de mercado de dos dígitos. “Este negocio entrega ingresos relevantes y una base de activos de largo plazo, pero también está expuesto a movimientos de tasas, desempeño de los portafolios y competencia en precios”, señala un analista.
En tanto, AFP Habitat se ha beneficiado recientemente de una mayor cuota de mercado en los segmentos de ingresos medios-altos, mientras se prepara para la implementación de la reforma al sistema de pensiones.
En salud, ILC enfrenta probablemente su mayor oportunidad y su mayor riesgo. Su filial RedSalud completó en enero pasado la adquisición de Nuevo Sanatorio Alemán de Concepción y luego concretó un aumento de capital en abril. En el primer trimestre, la filial alcanzó un EBITDA de $ 29.000 millones, con un margen de 12%, impulsada por servicios de mayor complejidad.
Consalud, por su parte, sigue siendo un factor sensible. La implementación de la Ley Corta de Isapres y una menor presión por licencias médicas han contribuido a mejorar el panorama para la compañía, pero la industria continúa sujeta a riesgos regulatorios, judiciales y de costos médicos. Para la acción, cualquier señal de normalización en este frente puede ayudar a reducir descuentos, pero un nuevo episodio de incertidumbre, en cambio, volvería a pesar sobre las valorizaciones.
La posición financiera de ILC también ha entregado soporte este año a su acción. La compañía informó deuda financiera neta individual de $ 411.400 millones a marzo, equivalente a 0,31 veces patrimonio, además de una posición de liquidez de $ 176.400 millones. Esa holgura es importante para un grupo que combina negocios intensivos en capital, filiales reguladas y eventuales oportunidades de expansión.
En el corto plazo, en el mercado explican que están atentos a tres variables: la capacidad de Banco Internacional de seguir creciendo con disciplina, la estabilidad de Confuturo en un entorno de tasas todavía altas, y la evolución de RedSalud y Consalud en medio de la transición del sistema privado de salud.
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