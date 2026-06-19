El chileno que rehabilita el Mar Rojo para los megaproyectos saudíes

Llegó a Arabia Saudita para ayudar a multiplicar por seis la producción acuícola del reino. Cuatro años después, el chileno Franco Cerda Dubó pasó de dirigir un centro de Fundación Chile en Tongoy a liderar proyectos para monitorear tortugas con tecnología satelital, restaurar pastos marinos, rehabilitar arrecifes de coral en el Mar Rojo y a ser el enlace clave entre empresas chilenas y el país arábe.

Un avión de carga repleto de peces vivos despega desde Europa rumbo a Arabia Saudita, y en su interior viajan miles de salmones para poblar centros de cultivo en las costas del Mar Rojo. El viaje requiere permisos sanitarios internacionales, autorizaciones aeronáuticas especiales para transportar agua y oxígeno en vuelo, protocolos de bioseguridad y una logística que continúa por tierra una vez que la carga aterriza en el país. Todo eso lo diseñó el chileno Franco Cerda Dubó.

Ingeniero acuícola y ex director del Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica de Fundación Chile en Tongoy, Cerda desde el 2022 trabaja en Tilad Group Holding, un conglomerado privado saudí fundado en 2010 por Saud AlMuhaidib y AlBara AlOthman, dos empresarios vinculados al desarrollo ambiental, científico y tecnológico del reino. La compañía nació como una consultora medioambiental y hoy agrupa ocho empresas dedicadas a conservación, laboratorios veterinarios, soluciones satelitales, tratamiento de aguas, turismo, construcción y capacitación, con más de 400 trabajadores.

Ellos contactaron a Cerda para ayudarlos a cumplir uno de los objetivos estratégicos de Arabia Saudita: aumentar su producción de salmones de 100 mil toneladas anuales a 600 mil toneladas. Esto porque el país busca producir la gran mayoría de los alimentos que consume su población en el marco de la Visión 2023, un plan del reino saudí para diversificar su economía, que contempla inversiones multimillonarias en turismo, tecnología, infraestructura, minería, industria aeroespacial, deportes y seguridad alimentaria.

La tarea de Cerda consistió en generar los protocolos para la reproducción, selección genética y comercialización de cuatro especies de peces marinos en la zona de NEOM, un megaproyecto urbano de US$ 500 000 millones que se construye en el noroeste del país, a orillas del Mar Rojo. Como el objetivo era acelerar el crecimiento de la industria lo más rápido posible, Cerda decidió importar los peces vivos por avión desde distintos países.

El proyecto fue el mejor evaluado de la compañía durante 2023 y Cerda fue premiadio como Project Manager del Año.

De Tongoy a Riad

El contacto con los saudíes se dio por su trabajo en Fundación Chile, donde era director del Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica de Tongoy. Ahí estuvo a cargo de proyectos que buscaban ampliar las especies de salmón en Chile. Esa experiencia fue la que despertó el interés de Arabia Saudita, que buscaba personas que ya hubieran enfrentado el desafío de desarrollar nuevas industrias acuícolas.

Cuando Cerda recibió la llamada desde Tilad, estaba buscando la posibilidad de trabajar fuera de Chile, había conversado con algunas compañías rusas, pero Arabia Saudita era un lugar que no tenía en el radar. “Me asusté al principio porque no conocía nada del país. Nunca había estado en Medio Oriente. Cultura musulmana, otro idioma, no conocía nada de la gente”, dice.

De hecho, intentó dejar pasar la oferta, pero Tilad insisitió: “Me dijeron: ‘Franco, ¿qué necesitas para que vengas acá? Hazme tu lista de deseos’. Escribí mi lista y me dijeron que sí a todo”.

“Me dijeron: ‘Franco, ¿qué necesitas para que vengas acá? Hazme tu lista de deseos’. Escribí mi lista y me dijeron que sí a todo”.

Así, en enero de 2023, viajó solo a Riad, donde los dueños de la compañía lo esperaban en el aeropuerto. “Me hicieron sentir como Cristiano Ronaldo”, dice.

Seis meses después llegaron su mujer y dos hijos; hoy todos tienen residencia permanente y documentos saudíes. La compañía incluso le financió un doctorado en administración en la Universidad Católica de Murcia, España, como parte de su desarrollo profesional dentro del holding.

Los megaproyectos

Tras el éxito con los salmones en NEOM, el reino saudí le dio un encargo: realizar uno de los catastros más completos de tortugas verdes en el Golfo Arábigo, la otra gran costa del país y donde se concentra buena parte de la actividad petrolera saudí. El objetivo era censar las tortugas, identificar dónde se reproducían y entender cómo la actividad económica estaba afectando a la especie. Para ello instalaron sensores satelitales en los animales, rastrearon sus rutas migratorias, dónde desovaban, qué sectores utilizaban como áreas de alimentación, y si permanecían dentro del Golfo Arábigo o abandonaban la zona durante parte del año.

“Podemos generar un mapa diciendo cuáles son las zonas donde mayormente las tortugas se aglomeran y generar planes para protegerlas”, señala.

El siguiente encargo llegó también desde NEOM. Esta vez no se trataba de producir peces, sino de recuperar parte del ecosistema que sostiene la vida marina en las costas del Mar Rojo. El megaproyecto buscaba restaurar praderas de pastos marinos que habían comenzado a desaparecer producto del calentamiento global y el aumento de la temperatura del agua.

Ahí el trabajo de Cerda consistió en encontrar pastos saludables para ser donantes y trasladarlos hacia sectores donde ya habían desaparecido. “Generalmente estos proyectos no tienen mucha fe porque en el 99,9% de los casos el trasplante se muere y no crece”, afirma.

El proyecto duró un año y medio y Cerda usó técnicas que normalmente se utilizan en cultivos de algas lo que, según él, fue la clave para que los pastos sobrevivieran después del trasplante. “Vimos presencia de dugongos y tortugas alimentándose del pasto trasplantado por nosotros, fue emocionante”, cuenta.

Paralelamente trabajó con Red Sea Global, la empresa a cargo de un megaproyecto turístico de 28 mil kilómetros cuadrados que contempla hoteles, resorts de lujo, residencias e infraestructura aeroportuaria, cuyo principal atractivo son los arrecifes de coral de la zona.

Sin embargo, el aumento de la temperatura del agua estaba provocando blanqueamiento, un fenómeno que hace que los corales pierdan sus colores y se deteriore su estado de salud. “Todos esos corales espectaculares se transforman en un fondo blanco”, explica Cerda.

El proyecto consistió en hacer el primer diagnóstico de la salud de los arrecifes de coral en esa zona del Mar Rojo y diseñar estrategias de recuperación que permitieron producir pequeños corales y repoblar sectores degradados.

A pesar de que el objetivo inicial era sólo proteger el principal activo turístico de Red Sea Global, la recuperación de los arrecifes también favoreció el retorno de peces, moluscos, estrellas de mar y otras especies que dependen de los corales para alimentarse.

Gracias al éxito de estos proyectos, la Arabian Worldwide Magazine reconoció a Cerda como uno de los Líderes en Sostenibilidad más Influyentes de 2025.

Local Partner de Chile en Arabia

A comienzos de este año Cerda pasó oficialmente a ser el Business Development de Tilad, donde tiene la misión de generar nuevos negocios para las ocho empresas del holding. Ahí se planteó una tarea: acercar empresas chilenas al mercado saudí.

El trabajo comenzó con reuniones junto a la Embajada de Chile en Emiratos Árabes Unidos con ProChile e InvestChile, donde diseñaron una estrategia para acercar el ecosistema empresarial chileno a Arabia Saudita, partiendo por el sector que Cerda mejor conocía: la acuicultura.

Durante 2025 uno de los propietarios de Tilad viajó con Cerda a Chile para participar en rondas de negocios y reuniones con empresas nacionales y autoridades como el entonces Presidente, Gabriel Boric, y su ministro de Economía, Alvaro García. Según Cerda, la visita permitió mostrar las capacidades de la industria chilena y consolidar el interés de Tilad por transformarse en un socio estratégico para compañías nacionales interesadas en ingresar al mercado saudí.

El resultado fue que Tilad decidió asumir el rol de local partner para empresas chilenas, ya que en Arabia Saudita ninguna compañía extranjera puede desarrollar operaciones sin contar con un socio local. La primera en concretar un acuerdo con los arábes fue Bioled, una empresa de Puerto Montt especializada en sistemas de fotoperiodo para optimizar los ciclos biológicos de los salmones.

Actualmente la estrategia, sin embargo, va más allá de la acuicultura, Cerda asegura que Tilad busca atraer empresas ligadas a la industria alimentaria, exportadores de frutas, startups tecnológicas y compañías vinculadas a la minería.

De hecho, esta semana viajó a Marruecos para participar en nuevas ruedas de negocios junto a representantes diplomáticos chilenos y continuar explorando oportunidades para empresas nacionales. Al mismo tiempo, recibió en la sede central de Tilad Business Holding, en Riad, al nuevo embajador de Chile en Arabia Saudita, Guillermo Bittelman Adriasola.