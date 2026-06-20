Dueños de clínicas Everest salen en búsqueda de un socio para ingresar a la propiedad del holding dental
El nombre del Grupo Everest ha estado haciendo eco en el mercado desde que los hermanos José Antonio y Emilio Nualart, sus fundadores y controladores, entregaron un mandato a BTG Pactual para salir en búsqueda de un socio que entre a la propiedad de la firma, según pudo confirmar DF MAS con distintas fuentes conocedoras de las conversaciones.
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La firma es conocida por manejar medio centenar de clínicas dentales bajo las marcas que crearon, Everest y Alpes, pero además recientemente adquirieron Norden, otra cadena de esta misma índole que estaba ligada al cirujano dentista Andreas Hanke; el presidente de CLC, Carlos Kubick; Rodrigo Muñoz, de Capital Trust; y el exsocio de Construmart, Patricio Legarreta.
Los hermanos Nualart, en su holding dental, también cuentan con un laboratorio, representaciones de marcas y una firma de equipamiento e insumos odontológicos. Incluso manejan una distribuidora de licores y vinos, pero el socio que están buscando es sólo para hacer ingreso a la propiedad de toda el área de negocios de salud dental.
“Buscamos un socio estratégico que nos aporte en experiencia, que tenga experiencia en crecer, en el mundo de la salud o del retail, que traiga sinergias”, confirmó José Antonio Nualart ante la consulta de este medio.
El empresario explicó que buscan un socio minoritario, que entre con no menos del 10% de la propiedad, “pero tampoco queremos movernos mucho más allá del 20%. Nos encantaría que sea un socio con un 20%, porque creemos mucho en el negocio y queremos diluirnos lo mínimo posible”.
Nualart agregó que la idea de esto es apalancar el plan de expansión que tienen para convertirse en “el número 1 de la industria odontológica en Chile”.
Anteriormente, en conversaciones con DF, los socios del Grupo Everest habían planteado que buscaban llegar a las 80 clínicas dentales en el país, con lo que calculan lograr ingresos de US$ 70 millones anuales.
De hecho, durante los últimos años han estado adquiriendo una serie de pequeñas cadenas dentales -como Bucalis, Sandía, BYO y OneDent- y han duplicado su cantidad de centros de salud.
Todo esto, lo han realizado con una estrategia multimarca: por ejemplo, Everest está enfocada sobre todo en el segmento ABC1, mientras que Alpes la crearon para enfocarse en pacientes de clase media.
Sus principales competidores en el camino para liderar la industria son, hasta el día de hoy, Uno Salud y RedSalud.
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