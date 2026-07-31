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Presidente Kast será entrevistado por los niños de NTV en La Moneda

Se realizará el próximo martes, como una de las actividades de la señal infantil y cultural de TVN para celebrar sus cinco años de vida. En 2024 se hizo también con el entonces Presidente Boric, aunque esa vez fue en el canal.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 31 de julio de 2026 a las 18:47 hrs.

Presidente Kast José Antonio Kast Chile
<p>Presidente Kast será entrevistado por los niños de NTV en La Moneda</p>

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