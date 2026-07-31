Presidente Kast será entrevistado por los niños de NTV en La Moneda
Se realizará el próximo martes, como una de las actividades de la señal infantil y cultural de TVN para celebrar sus cinco años de vida. En 2024 se hizo también con el entonces Presidente Boric, aunque esa vez fue en el canal.
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NTV, la señal infantil y cultural de Televisión Nacional, celebra en agosto sus cinco años. Y como parte de sus actividades especiales por este hito, el próximo martes 4 le hará una entrevista al Presidente José Antonio Kast. Con una particularidad: será realizada por los niños que encabezan distintos programas de ese canal de TVN.
A diferencia de la entrevista que hicieron en agosto del 2024 al entonces Presidente Gabriel Boric, para el aniversario número tres del canal, la conversación de los niños con Kast será en La Moneda. Según lo planificado, la idea es que se realice mientras recorren juntos el palacio de gobierno. La pauta a tratar es amplia: los desafíos de ser Presidente, los sueños para el país, cómo es trabajar y vivir en La Moneda, y asuntos más personales como su infancia, sus gustos, cómo descansa, cómo se entretiene.
Hace dos años, la entrevista de los niños de NTV a Boric se realizó en el estudio 7 de TVN, llamado Felipe Camiroaga. Duró 39 minutos y hablaron de asuntos como el cambio climático, el deporte, la cultura, las fake news. Al final, sus entrevistadores le regalaron un álbum del Mundial de Francia 98, un balón de fútbol y un terrario.
La conversación con Kast será exhibida por primera vez en la reunión con que se celebrará el aniversario de NTV, el jueves 6, en las dependencias de la señal pública. Luego de eso se subirá a la programación de esta señal familiar y cultural que partió en agosto de 2021 y en cuya primera transmisión se incluyó un mensaje del entonces mandatario Sebastián Piñera. En su saludo a la cámara, él afirmaba que los niños eran como las estrellas -“siempre iluminan, nunca son demasiados”- y daba la bienvenida a este canal. “Larga vida a NTV”, fueron las palabras con que cerró su breve intervención de un minuto y medio.
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