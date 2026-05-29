FTSE Russell desata un baile de US$ 45.000 millones entre las 7 Magníficas

El debate sobre qué cotizadas son de "crecimiento" y cuáles de "valor" puede parecer una discusión arcana entre expertos de Bolsa, pero el auge de la inversión pasiva da un nuevo contexto a esa clasificación.

En Wall Street, dos de los índices más seguidos son el Russell 1000 Growth y el Russell 1000 Value. Se estima que hay fondos con US$ 2,18 billones en activos que replican la primera de esas referencias, y con US$ 1,94 billones la segunda.

A simple vista, el índice Growth debería ofrecer acceso a empresas tecnológicas, con perspectivas de gran aumento de beneficios futuros por el desarrollo de su sector. El Value se centraría más en empresas defensivas, con elevada generación de caja y bajos múltiplos de precio.

Pero esa división es cada vez más difusa, como demuestra el reequilibrio de los índices anunciado por FTSE Russell y que entrará en vigor al final de junio.

Frente a quienes asumen que las 7 Magníficas deberían estar en la selección de crecimiento, FTSE Russell (firma propiedad de London Stock Exchange Group) ha agitado el peso de esos valores, repartiéndolos entre sus dos referencias.

El proveedor de información financiera distribuye las cotizadas entre los dos índices en función de tres criterios: el múltiplo de precio sobre el valor en libros, la expectativa de crecimiento de beneficios de los próximos ejercicios, y el aumento reciente de ventas. Cada cotizada puede estar solo en un índice, o repartido entre los dos en función de sus características.

En su último cambio, Alphabet deja por completo su parte asignada al índice value y supondrá más del 10% de la composión total del de crecimiento.

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Apple y Microsoft, por el contrario, darán un fuerte salto entre las empresas del Russell 1000.

Nvidia y Tesla se mantendrán como firmas de crecimiento, y hay dudas en el mercado sobre las posiciones finales de Amazon y Meta, a la espera de la lista final de FTSE Russell.

Esos cambios pueden provocar un baile de US$ 45.000 millones entre las 7 Magníficas, ya que los fondos que replican los índices tendrán que adaptar sus carteras a la nueva composición. Según Jefferies, podrían ser necesarias compras de acciones de Alphabet por US$ 11.000 millones, de Nvidia por US$ 2.300 millones, de Tesla por US$ 2.100 millones y de Meta por US$ 728 millones.

Por el contrario, habría salidas de dinero por US$ 10.500 millones en Apple, de US$ 9.900 millones en Amazon y de US$ 8.600 millones en Microsoft.

Estas fluctuaciones, sin embargo, pueden ser pequeñas ante las que se producirán si los distintos índices (S&P 500 y Nasdaq 100, además de Russell) dan entrada a SpaceX, OpenAI y Anthropic tras sus salidas a Bolsa.