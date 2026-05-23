LarrainVial e Invesco concluyen tercera edición del programa de ETF en Bolsa de Londres
La ceremonia de “graduación” fue un Opening Ring the Bell en el London Stock Exchange.
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En la Universidad de Cambridge y en Financial Times Stock Exchange (FTSE) se desarrolló una nueva edición del Finance Frontier Programme. El programa académico de ETF desarrollado en conjunto por LarrainVial e Invesco.
Fueron cincuenta participantes —20 fondos de pensiones, cinco fondos mutuos, nueve family offices, entre otros—quienes se reunieron durante dos días en la Universidad de Cambridge para profundizar en temas de innovación financiera, mercados globales, transformación tecnológica, inteligencia artificial y los desafíos que enfrenta la industria de inversiones en un entorno cada vez más dinámico y competitivo.
El programa concluyó este viernes con la “graduación” de los participantes en la ceremonia Opening Ring the Bell en el London Stock Exchange.
La tercera edición se suma a los recorridos de algunas de las principales plazas financieras del mundo: Nueva York en 2024 y Madrid en 2025.
Por parte de LarrainVial lideraron este encuentro Andrés Bulnes, Socio de LarrainVial y Head de LV distribución y Alejandra Saldías, Managing Director, Head of ETF Sales LATAM and US offshore.
“Profundizar nuestra alianza con Invesco refuerza nuestra visión compartida de ofrecer un servicio excepcional y soluciones innovadoras (...) En este contexto, impulsamos seminarios educacionales en instituciones (...) fortaleciendo el acceso a conocimiento y perspectivas globales para nuestros clientes”, señaló Bulnes.
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