Sin presencia del bloque Vial: Jaime Pizarro y Nicolás Monckeberg se suman al directorio de Blanco y Negro por los próximos tres años
Los exministros de Estado -era Boric y Piñera respectivamente- ingresan a la mesa directiva de la concesionaria que lidera al club Colo-Colo. Destacando además la no presentación de directores por parte del denominado Bloque Vial-Ruiz Tagle.
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En el hall del estadio Monumental se llevó a cabo esta mañana la junta ordinaria de accionistas por parte de la sociedad anónima de Blanco y Negro (ByN), quienes lideran al club Colo-Colo. La sesión fue encabezada por el actual presidente de la concesionaria -quien además busca ser el máximo accionista tras lanzar su OPA-, Aníbal Mosa.
Durante la junta se votó el directorio para los próximos tres años, destacando el ingreso de dos exministros y sin contar con la presencia del bloque opositor a la gestión de Mosa: Vial-Ruiz Tagle.
Ángel Maulén, Alfredo Stöhwing y Diego González, directores que representaban al Bloque Vial- Ruiz Tagle no participaron en la sesión y no estarán en la mesa directiva, encaminando la salida de su sector de ByN tras el interés de participar en la venta de sus acciones a través de la Oferta Pública de Adquisición que está llevando a cabo Aníbal Mosa.
El exministro del Deporte durante la gestión del expresidente Boric, Jaime Pizarro, vuelve a ByN. En 2012 fue gerente deportivo en la presidencia de Hernán Levy, y posteriormente fue parte de la mesa directiva representando al bloque Vial Ruiz-Tagle hasta el 2017.
También se suma Nicolás Monckeberg, -exministro del Trabajo en el segundo periodo de Piñera-, quien al igual que Pizarro obtuvo un 11,43% de las preferencias.
La mesa directiva de ByN quedó conformada por: Paul Fontaine -quien obtuvo la mayoría de votos por parte de los accionistas con 13,5% -, Paloma Norambuena, Aníbal Mosa, Eduardo Loyola y Aziz Mosa. Mientras que por parte del Club Social vuelven a la mesa Edison Marchant y Edmundo Valladares (expresidente de ByN en 2021-2022).
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