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Exsubsecretario de medioambiente de Piñera y ley miscelánea: “En materia ambiental, es un mal proyecto”

El abogado Felipe Riesco sincera que el Plan de Reconstrucción Nacional adolece de una serie de deficiencias técnicas, y sincera sus dudas respecto a la constitucionalidad de algunas ideas. Apuesta más bien a continuar con la discusión de la reforma al SEIA en el Congreso.

Por: Karen Peña

Publicado: Sábado 25 de abril de 2026 a las 21:00 hrs.

Karen Peña
<p>Exsubsecretario de medioambiente de Piñera y ley miscelánea: “En materia ambiental, es un mal proyecto”</p>

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