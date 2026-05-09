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El otro tic-tac que acecha a Kast: el incierto escenario para su primera Cuenta Pública

En 22 días más, el Presidente pronunciará su primer mensaje ante el Congreso Pleno. Mientras La Moneda prepara parte de la cadena de producción de este evento político, asoman diversas interrogantes sobre el devenir del megaproyecto y de otras áreas que remiten a grandes promesas de campaña: migración y… seguridad. Todo este proceso es observado con mucha atención por un crítico piñerismo.

Por: Por Sebastián Minay

Publicado: Sábado 9 de mayo de 2026 a las 21:00 hrs.

gobierno Cuenta pública José Antonio Kast Política
<p>El otro tic-tac que acecha a Kast: el incierto escenario para su primera Cuenta Pública</p>

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