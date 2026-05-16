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Los recortes del gobierno de Kast arrugan cejas en el piñerismo

La historia que intenta reescribirse hacia adelante entre los herederos políticos del exPresidente Piñera y el mandatario in office entra a un nuevo capítulo merced a los coletazos del ajuste fiscal y del megaproyecto.

Por: Sebastián Minay

Publicado: Sábado 16 de mayo de 2026 a las 21:00 hrs.

<p>Los recortes del gobierno de Kast arrugan cejas en el piñerismo</p>

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