Alex Wiesner, el health coach de Kast: “Hemos conversado hacer un gimnasio en La Moneda, pero no es aún decisión tomada”

Se conocieron como estudiantes en la Deutsche Schule. Volvieron a tomar contacto años después: en noviembre de 2024, Alex Wiesner -fundador de los gimnasios Energy y autor del libro “Hasta los 100, bien”- le envió un mensaje al entonces candidato Kast para ayudarlo a mejorar su estado físico. En enero de 2025 se convirtió en su coach. Wiesner explica aquí cómo fue esa asesoría y proyecta el trabajo para adelante.

Le envió un mensaje por WhatsApp. Era mediados de noviembre de 2024. En ese texto, Alex Wiesner (58) -fundador y CEO hace 30 años de los gimnasios Energy- le decía a José Antonio Kast que quería juntarse con él, porque tenía algo en mente: proponerle una rutina de vida sana que podía ayudarlo a enfrentar su tercera aventura presidencial con mejor estado físico y mayor energía. “Yo lo había observado en su campaña anterior, en 2021, y vi cómo llegó muy desgastado a la línea de meta; cansado en los debates. Eso se podía revertir”, recuerda Wiesner.

Él y Kast se conocían. Habían coincidido como estudiantes en la Deutsche Schule en Santiago: Kast iba dos cursos arriba y era compañero de la hermana de Wiesner, pero se ubicaban perfecto. “Teníamos cierta cercanía, aunque no éramos amigos”, precisa. Nunca más se vieron tras salir del colegio. Wiesner, en todo caso, estaba al tanto de los pasos públicos de su antiguo conocido, desde que fue diputado hasta que se convirtió candidato presidencial. “Me siento además muy afín a su proyecto político”, reconoce. El primer contacto directo fue, precisamente, ese WhatsApp donde le ofrecía ayuda. Kast se demoró once días en contestarle. Se mostró entusiasmado, aunque le advirtió que en esas materias él era “un caso perdido”.

Se reunieron en diciembre de ese año. Durante una hora. Wiesner le explicó por qué el ejercicio, la alimentación y el cambio de hábitos eran tan importantes en desafíos de alto rendimiento, como el que el candidato iba a tomar. Le habló del metabolismo del cuerpo, de los índices que hay que mantener a raya, de nutrición. Le dijo que para él no había casos perdidos. Que lo importante era proyectarse hacia adelante de manera saludable. A Kast le hizo sentido.

En enero de 2025, Alex Wiesner se transformó en su health coach. Que es como se le llama a un asesor de bienestar en el sentido más integral.

Julio de 2025: Kast junto a su health coach, Alex Wiesner, y al personal trainer que éste le designó: Eduardo Navarrete.

Un plan saludable para Kast

Lo primero fue medir los índices del candidato. Se le midió el nivel de fuerza, “que estaba bastante bien para alguien de su edad, que no hacía deporte desde el colegio”, dice Wiesner. También los índices de grasa en su composición corporal, “que no eran los adecuados, pero tampoco estaban tan mal. Su genética, su estructura física, había aguantado bien el paso del tiempo”. Se sumaron pruebas cardiovasculares, un perfil lipídico, muestras de sangre. Kast, dice su coach, estaba con sobrepeso, pero no presentaba resistencia a la insulina ni prediabetes. “Es importante manejar toda esa data desde el principio, porque así luego ves con números cómo se va mejorando y hay más motivación”, explica el coach.

Luego vino diseñarle, a medida, un plan de trabajo que incluyó entrenamiento físico, alimentación y ajuste de hábitos. “El tridente maestro”, como lo llama Wiesner y que explica con detalle en su libro Hasta los 100, bien, que lanzó el 12 de diciembre pasado y que -pese a que se realizó apenas dos días antes de la segunda vuelta presidencial- incluyó a Kast como orador, contando su testimonio. “Tuvo la deferencia de ir, hablar, contestar preguntas. Estaba fascinado”, señala Wiesner.

Los ejercicios del entonces candidato incluyeron al menos tres sesiones semanales, cada una de aproximadamente una hora. Durante la campaña, Kast subió a sus redes varios videos de esos momentos de deportista. El entrenamiento lo hacía en el gimnasio Energy de Vitacura. Wiesner decidió pasarle su propio personal trainer, Eduardo Navarrete, para que pusiera en marcha la rutina que constaba de varios pasos: partía con 5 a 10 minutos de movilidad y activación -con movimientos de estiramiento para preparar el cuerpo-; seguía con ejercicios de fuerza por 20 a 30 minutos -con pesas, peso corporal, bandas elásticas-, luego con trabajo de resistencia de 15 a 20 minutos -cardio de alta intensidad, desde trote a bicicleta-; y terminaba con 5 a 10 minutos de elongación y relajación muscular. “Yo supervisaba todo, miraba los números y hablaba constantemente con el entrenador para ajustar algo si era necesario”, cuenta.

Wiesner -que está certificado como health coach por el Houston Fitness Institute- también se encargó de la pauta de alimentación para Kast. Privilegiando alimentos naturales y evitando los procesados. Para los desayunos, le sacó el pan. “Lo ideal es que haya proteína, que es muy importante para la saciedad durante el día. Partir al menos con 30 gramos de proteína. Eso son cinco huevos. Puedes comer incluso un pedazo de carne. O un poco de queso. Se recomienda consumir palta también”. Prohibió los picoteos a deshoras. Para los almuerzos, indicó proteína -un filete de salmón, corvina, pechuga de pollo- con ensaladas y aceite de oliva. “Cuando estás con sobrepeso, el carbohidrato debe ser mínimo. Bajo los 50 gramos diarios, y consumirlos cerca del entrenamiento”. La cena, liviana también, no debe ser tarde: para irse a dormir, tiene que estar finalizado el proceso de digestión, que tarda entre dos y tres horas.

“Cuando el hambre ya estaba controlada, hicimos incluso ciclos de ayuno, muy útiles para quemar grasa visceral, que es súper dañina”, cuenta el coach. También le agregó suplementos naturales, “que cualquier persona sobre los 50 años debiera considerar”: Omega-3, creatina y magnesio. Sumó vitamina D.

Una sugerencia: meditación

Para completar el plan, Wiesner le sugirió a Kast un cambio de hábitos. Entre ellos, dormir entre siete y nueve horas, tiempo que el organismo necesita para recuperarse en varios niveles, desde lo hormonal hasta la presión sanguínea. “Pero eso no lo logramos… hubo cosas que él trató de hacerlas, pero no las podía cumplir”, reconoce.

Recomendó también pequeñas acciones cotidianas que mantuvieran al cuerpo en movimiento durante el día. Como caminar entre ocho mil y diez mil pasos o usar las escaleras en vez de ascensores. “En las mañanas, tras despertarse, él salía a caminar por el condominio con Pía, su esposa. Debo reconocer que ella me ayudó mucho en todo este plan para José Antonio. Ha sido súper importante, muy apoyadora”, comenta Wiesner sobre esta espontánea aliada, que fue una atenta guardiana.

-En tu libro dices que la meditación ayuda mucho en este proceso integral. ¿Meditó Kast?

-La meditación ayuda a reprogramarte cuando estás en un proceso de cambio. Es algo neuronal, fisiológico. Y no es una práctica difícil. Se lo sugerí a José Antonio. Él es una persona súper católica y rezar es una práctica de meditación. Pero no entré en esa arena con él, tiene que ver con su vida personal.

Sí le enseñó a respirar para relajarse. “Que también es como meditación”, comenta Wiesner. Y dice que vio cómo Kast recurría a eso antes de los debates. “Es una técnica que automáticamente te resetea el sistema nervioso central y baja el estrés. Haces una doble inspiración por la nariz -la primera a medias, la segunda muy profunda para llenar de aire los pulmones- y después exhalas por la boca durante 8 segundos. Se repite unas diez, quince veces; y terminas relajado”.

¿También el gabinete?

En un año con su nuevo plan, Kast bajó 10 kilos. Su imagen saludable y con más energía se convirtió casi en un slogan de campaña, en un sello político nuevo.

“José Antonio tuvo un buen desempeño prácticamente todo el año. Cambió de manera notable su composición corporal, pasó de ser una persona con sobrepeso a ser fit. Cumplimos la meta de que su porcentaje de grasa fuera de 20%. Llegó a la segunda vuelta como un tanque, con energía increíble, con templanza”, dice Wiesner, quien agrega que estos meses de trabajo con Kast los ha hecho ad honorem. “Lo tomo como un acto patriótico, para tener un Presidente bien blindado, en la mejor condición física, anímica y sicológica, frente a un país difícil de gobernar”.

Después del triunfo, Kast -que el año pasado hasta armó una trotadora en su casa- se instaló en la llamada Oficina del Presidente Electo (OPE), en una casona de Las Condes. Allí Wiesner se preocupó de instalarle un gimnasio para no interrumpir su entrenamiento físico. Las máquinas las donó uno de los consejeros del movimiento H100B, que el propio coach creó -luego de publicar su libro- para promover una comunidad que busque la vida sana y la longevidad activa. Pese a los viajes que en estos días realiza el próximo mandatario, Wiesner dice que Kast trata de que los tiempos le permitan acercarse lo más posible a los tres entrenamientos semanales. Lo guía el mismo personal trainer.

Wiesner con su libro "Hasta los 100, bien". Se puede adquirir en la web: https://hasta100bien.com/

Como la continuidad es lo importante, el health coach y su discípulo piensan cómo seguirán después del 11 de marzo. Kast anunció su decisión de vivir en La Moneda. Wiesner ve ahí una buena oportunidad, ya que los tiempos que se ahorraría en el traslado a su vivienda en Buin, ahora podrían aprovecharse para la rutina de ejercicios.

-¿Han hablado de la posibilidad de instalar allí un gimnasio para el Presidente?

-Hemos conversado hacer un gimnasio en La Moneda, pero no es aún decisión tomada. Sí está la idea. Sobre todo porque con los nuevos tiempos y obligaciones del cargo, creo que es clave tener la accesibilidad a los equipos deportivos lo más cerca posible.

-La Presidencia de la República es puro estrés, y tú sostienes que el estrés inflama la mente. ¿Cómo se va a manejar eso?

-Hay personas que naturalmente son más tranquilas, con más templanza. Creo que José Antonio tiene esa virtud, que es capaz de ver las cosas sin exaltarse. No es una personalidad efervescente. Eso lo ayudará mucho. Sin embargo, esa condición no quita que uno pueda llevar el estrés por dentro y que explote por algún lado. Pero todo este plan que hemos trabajado le da recursos y herramientas para controlarlo.

A Wiener le gustaría que el próximo paso sea invitar y sumar al equipo de ministros y asesores cercanos de Kast a este programa de vida saludable. “Si queremos tener un país más sano, las autoridades tienen que dar el ejemplo. Sería una gran señal”, comenta, entusiasmado. Asegura que al Presidente electo le interesa que eso pueda ocurrir. También a su gabinete, que ha visto de cerca el cambio físico del jefe.

-¿A cuál de los ministros has visto más animado con la idea?

-No he hablado con todos, pero al menos Mara Sedini y Natalia Duco -con quien ya me he juntado- seguro van a ayudarme a sumarlos y de manera voluntaria. Ambas son súper deportistas y saben la importancia de invertir en esto para lograr un alto rendimiento del equipo.

-¿Vas a tener algún cargo más formal en el gobierno? Hasta ahora has sido el health coach del Presidente electo...

-Ese es mi rol. No va a cambiar.

Se busca socio

Alex Wiesner fundó los gimnasios Energy en 1996. Mantenía los números y el crecimiento en alza hasta que le cayó encima el Covid-19. Fue un mazazo. “Tenía una cadena súper exitosa. En 2019 habíamos logrado duplicar el valor de la compañía. Yo hasta estaba sacando cuentas alegres para mi retiro. Pero vino la pandemia. Fue una hecatombe”. Debió cerrar por dos años.

Luego de que reabrieron, no pudieron levantar la cabeza. En junio del año pasado entraron en un proceso de reorganización financiera. Los acreedores aceptaron el pago de la deuda de más de $ 10 mil millones en un plazo de cinco años, hasta 2030. “Energy tiene que mirar al futuro con nuevos socios, con aportes de capital que hagan que, más allá de cumplir con la reorganización, como lo estamos haciendo, podamos volver a crecer y hacer cosas como antes de la pandemia. Así que estamos activamente en un proceso de buscar un socio. Hay mucha oportunidad, el rubro está creciendo fuertísimo”, explica Wiesner. Hoy el accionista mayoritario de la empresa es Victoria Capital Partners, mientras que los minoritarios son Hudson Capital y el fundador. Tienen 23 sedes y 7 franquicias.

La pandemia también trajo impactos más personales para Weisner. “Yo trabajaba en el mundo del fitness, pero preocupado de hacer crecer el negocio. Yo estaba con sobrepeso y tenía una serie de indicadores que me iban a llevar seguramente a un infarto o un cáncer a los 60. Cuando la cuarentena me dejó encerrado, me empecé a hacer preguntas. Y decidí hacer conmigo lo que sabía hacer en nutrición y ejercicio. Me empecé a poner en forma. Cuando reabrimos los gimnasios, decidí un cambio radical y entrenar para cambiar mi composición corporal. Tenía 30% de grasa, hoy tengo 14%”. Estaba tan motivado, que en 2024 -como una humorada, como una motivación para su equipo, aclara- participó en el certamen de fisicoculturismo Mister Universe Chile. “Ahí llegué a tener un 7% de grasa. ¡Nunca me había visto mis abdominales!”, recuerda. Salió segundo en su categoría. Sus hijos lo postearon en sus redes sociales.

“Por experiencia propia, yo sé entonces que se puede hacer un cambio a cualquier edad. Nunca es tarde. Lo importante no es cuánto vas a vivir, sino cómo”, reflexiona Wiesner, quien hoy está trabajando en una segunda certificación como coach; esta vez en el Institute for Integrative Nutrition. La longevidad sana, sostiene él, es hoy una tendencia y un negocio. En Estados Unidos se estima que es una industria que llegará a los 8 trillones de dólares en 2030, cuenta. “Yo que estoy en el mundo de los gimnasios, me encantaría que esto terminara en centros integrales donde gente de edad media busque un cambio radical”.