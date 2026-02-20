¿Cómo se deciden los trajes del Presidente electo?: Habla Sergio Arias, el hombre que viste a José Antonio Kast

El conocido diseñador de vestuario y asesor de imagen trabaja hace tres meses con Kast. Lo vistió para los últimos debates presidenciales y para la noche del triunfo en diciembre, donde se le vio acompañándolo antes de subir al escenario. Se encargó también del look en sus recientes giras al extranjero y le está preparando el traje que usará el 11 de marzo. “Un Presidente tiene que estar siempre clásico”, sostiene. Considera que la corbata es obligatoria para el cargo.

Mientras la noche del 14 de diciembre José Antonio Kast caminaba hacia al escenario donde daría su primer discurso como Presidente electo, a su lado iba alguien que lo acompañaba como si fuera su sombra. Era Sergio Arias, el conocido diseñador de vestuario y asesor de imagen, quien chequeaba que todo estuviera en orden: le arreglaba la corbata celeste, el cuello de la camisa alba, los botones de la chaqueta de su traje azulino. Su presencia allí estaba lejos de ser una casualidad, una improvisación. Había camino conjunto recorrido.

Sentado en su atelier en una casa de Vitacura, una mañana de febrero, Arias (63) cuenta cómo empezó su trabajo con Kast. Fue hace tres meses. “Por personas conocidas en común, él llegó a mí. Cuando tú vistes a alguien que va a un cargo tan importante, debe darse una afinidad importante entre ambos. La confianza debe ser absoluta. Y eso ocurrió aquí”, recuerda. Congeniaron bien en las visitas que el entonces candidato le hizo a su taller. Y Arias partió diseñando sus trajes para los últimos debates presidenciales. También asesoró el look que Kast mostró cuando fue a votar en primera y en segunda vuelta; el que lució en el cierre de campaña; y, por supuesto, fue el responsable de su vestimenta la noche del triunfo.

- ¿Por qué un traje azulino? Llamó la atención abandonar el azul marino que todos consideramos lo formal…

- Sí, le sugerí ese azul más claro. Es un color que nunca había usado un mandatario. Miré toda la historia para atrás. Piñera, Aylwin, Lagos, Frei… incluso Obama, Trump, Putin. Siempre se había usado el azul marino. Entonces pensé algo distinto, este color que resaltaba perfecto la presencia de un Presidente alto, delgado, rubio, ojos claros; y que además reflejaba juventud, frescura, cambio, luz. Fue un color muy acertado. Y si te fijas, también le puse un color muy poco usado cuando fue a saludar a Boric el día después de la elección. Era un gris más claro. Son mensajes para que se vea distinto, luminoso, contemporáneo.

"Le sugerí ese azul más claro. Es un color que nunca había usado un mandatario. Miré toda la historia para atrás. Piñera, Aylwin, Lagos, Frei… incluso Obama, Trump, Putin. Siempre se había usado el azul marino. Entonces pensé algo distinto".

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Antecedentes

Sergio Arias tiene más de 30 años de carrera en vestuario masculino. Ha vestido a muchos rostros de televisión -desde Sergio Lagos y Felipe Camiroaga a Martín Cárcamo y Eduardo Fuentes-; y este año cumple 18 años a cargo del look de quienes han sido los conductores del Festival de Viña. “Esa ha sido, posiblemente, la mejor vitrina para mi trabajo”, reconoce. Dice que ya está listo con los trajes 2026 para Rafael Araneda -uno de sus grandes amigos, a quien viste hace décadas- y cuenta que se encargó también de vestir a 10 personas para la gala festivalera, con varias novedades incluidas.

Pero Arias ha incursionado también en otros territorios, en los cuales ha sido siempre más discreto con los nombres. Viste a empresarios, a ejecutivos y también lo ha hecho con políticos. “A diferencia de la televisión, donde el vestuario debe resaltar glamour, moda, tendencia; en la política eso no va, sino que importa la elegancia, la formalidad y la sobriedad”, explica. Tal como lo hizo con dos ministros del Interior, muy distintos entre sí: Rodrigo Hinzpeter, del primer gobierno de Piñera; y Rodrigo Peñailillo, del segundo mandato de Bachelet.

“Ellos no fueron los primeros políticos que vestí. Antes había vestido a diputados y senadores. Pero sí fue mi primer acercamiento con un cargo tan importante y con tanta visibilidad. Hinzpeter y Peñailillo eran de mundos muy diferentes. Uno más formal; el otro de un ambiente más estudiantil. Ambos fueron un desafío. Con Peñailillo tenemos anécdotas muy simpáticas, como cuando él fue como ministro del Interior a España y salió una nota en El País donde se hablaba de él y lo bien vestido que estaba. Me dijo: ‘Mira Sergio a lo que hemos llegado’. Me sentí orgulloso: cuando visto a alguien, la mejor forma de lucirme yo como diseñador es que esa persona se luzca”.

Reconoce que le hubiera gustado vestir a Piñera. Se lo comentó varias veces. “Podría haber hecho un buen trabajo con él. Lo criticaban tanto porque se vestía mal. Nos vimos en varias oportunidades, yo le tenía un tremendo cariño, y siempre le decía lo de ayudarlo, para evitar que la gente hablara mal de su ropa. Porque era algo que le jugaba en contra y que se podía evitar. Él me decía que no; hasta hacía bromas con el tema, así como era él”.

Nunca le había tocado vestir a un Presidente de la República. Hasta ahora. Y antes de entrar a cualquier otro detalle de su trabajo con Kast, afirma enfático: “Para mí es un honor vestir a la principal autoridad del país; es un premio que la vida me está dando. Nunca lo imaginé. Es como la guinda de la torta para mi carrera. Me llego hasta a emocionar cuando lo pienso”.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Evitar excesos

Arias dice que tiene cosas ya muy claras en su trabajo con el próximo mandatario chileno. Que además de elegancia y sobriedad, lo importante en su vestuario es la presencia, “esa que hace que donde quiera que él esté, en el Palacio de Buckingham, en la Casa Blanca, o con Bukele, uno lo mire y sepa de inmediato que es el Presidente de la República”. Y comenta la frase que repetirá varias veces en esta entrevista, como un mantra: “La ropa comunica”.

“Un Presidente bien vestido, elegante, sobrio, que se ve bien, inmediatamente da la sensación de orden, de prolijidad, de cuidado, de un tipo inteligente. Ese ha sido mi principal desafío con él”, agrega.

Para llegar a encontrar la ropa adecuada, explica, primero debe conocer casi de memoria el universo en que se mueve quien va a vestir. Kast no fue la excepción en un método que Arias usa siempre: cita a la persona a conversar a su atelier. Para conocerlo, ver en qué momento de la vida está, qué siente, cómo quiere verse. “Me interesa saber a quién tengo enfrente. La relación debe ser muy personal, ¿qué hay más íntimo que vestir a alguien? Soy un poco psicólogo, un poco coach, como me dicen muchos clientes. Mi estudio es como mi consulta”, dice, mientras muestra una sala acogedora -y separada del resto del atelier por puertas correderas-, con sillones cómodos, flores, música de fondo. “Y esa información que esa persona me entrega casi sin quererlo, a mí me va haciendo ver con claridad cómo vestirla”.

Respecto de la experiencia con Kast, señala: “El Presidente vino aquí. Las primeras veces cuando nos empezamos a conocer tuve ese tipo de conversación con él. Fue extraordinario. Desde entonces trabajamos de forma muy orgánica, y se da muy fácilmente”.

Arias le arregla el traje a Kast, la noche del 14 de diciembre.

- Has dicho que a un Presidente hay que destacarle su presencia y evitar los excesos. ¿Cuáles por ejemplo?

- El brillo. Eso no tiene ninguna posibilidad. Tampoco las solapas muy grandes. O vestirse muy a la moda. Un Presidente tiene que estar siempre clásico. Los colores claros tampoco son para este cargo, a lo que yo más llegaría es al azulino o al gris que te comentaba antes.

Arias acompañó personalmente a Kast al cierre de campaña en noviembre -con el candidato de traje oscuro, corbata roja, camisa blanca-; al último debate del 10 de diciembre -traje y camisa similar a lo anterior, pero la corbata era celeste-, y supervisó también los dos domingos en que fue a votar, donde le permitió un estilo más relajado. “Ahí le propuse una tenida sin corbata, un poco más casual. Fue con ambo, y no con traje, donde la chaqueta tenía un color más de verano, un gris medio beige. Para que se viera más fresco. Y con camisa, porque él es muy sobrio”.

Dice que pese a que las corbatas rojas no le gustan especialmente, las ha usado con Kast en algunas ocasiones. “En política, el color rojo en las corbatas es bien determinante. Busqué de eso y lo estudié: una corbata roja en un político da el mensaje de poder, de ‘aquí estoy’. Se ocupa mucho. Trump no se las saca, aunque usa un rojo eléctrico que yo no usaría en nuestro Presidente. Prefiero las más discretas”.

- La corbata, ¿es indispensable en un Presidente? Fue una discusión cuando asumió Boric…

- Sí, indispensable. El que cruza La Moneda convertido en Presidente es un ser humano que representa a otros 20 millones. Y eso tiene un protocolo, un lenguaje, que es vestirse impecable. Los hombres tenemos tan pocas alternativas, tan pocos accesorios, que usar; y la corbata es uno de ellos, que marca si nos vemos o no formales. Por eso es importante que el Presidente y sus ministros usen corbata.

"Los hombres tenemos tan pocas alternativas, tan pocos accesorios, que usar; y la corbata es uno de ellos, que marca si nos vemos o no formales. Por eso es importante que el Presidente y sus ministros usen corbata".

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Un 11 de marzo elegante

Sergio Arias -que se define como un diseñador monocromático, “de pocos colores, poco estrafalario”- cuenta que preparó el vestuario que Kast usó en sus giras por Centroamérica y por Europa. “Le puse corbatas sobrias, bastante monocromáticas, que a él le quedan muy bien. Y también es súper importante trabajar no sólo desde el punto de vista de cómo él se ve, sino cómo se proyecta la imagen en la televisión y en las fotos. Yo, por mi trabajo, sé muy bien cómo los colores funcionan en pantalla. Aquí eso es clave”.

Cuenta también que, desde que trabaja la ropa que usa el Presidente electo, ha adquirido una nueva rutina: ve todas las fotos e imágenes donde él aparece. También su Instagram. “Vuelvo y vuelvo a mirar, para repasar todos los detalles. Cómo funciona el pantalón, la chaqueta, si hay que hacer ajustes, cambios. Estamos muy alerta, tanto yo como mi asistente de hace 30 años, Manuel Allendes. Además todo esto nos sirve de preparación para el 11 de marzo, cuando asuma el cargo”.

- ¿Cómo será el traje del 11 de marzo?

- Ya lo verán… Ahora sólo diré que él va a estar tremendamente elegante y muy sobrio, muy clásico.

- Supongo que en estos tres meses ya has hecho muchos trajes para el Presidente electo…

- No, tampoco tanto. Los hombres, a diferencia de las mujeres, podemos jugar con las camisas y las corbatas, y así un mismo traje se ve completamente distinto.

Más allá del entusiasmo, Arias parece ir contracorriente. Mientras pone su empeño en que el Presidente luzca bien vestido, reconoce que el mundo político chileno se viste mal. “No lo puedo entender, que tipos con cargos públicos o diputados y senadores estén de repente en el Congreso con trajes que los tienen que haber comprado a comienzos de los ‘80. Corbatas anchas, con rayas, que ya no se usan. ¡Preocúpense un poquito!”.

¿Salva a alguien? “Al Presidente Lagos y al Presidente Frei, ambos estuvieron a la altura. Don Patricio Aylwin creo que se podría haber visto mejor”. ¿Boric? “Mmm… Se preocupó un poco hacia el final”. ¿Y alguien que destaque del momento político actual? “El ministro Elizalde, siempre impecable. Nadie más”.

- Nuevamente nombras a un ministro del Interior. Tal vez Claudio Alvarado, que asume ese rol en marzo, debería contactarte.

- Estoy esperándolo (risas). Seguro que aparecerá.

"Ya lo verán (el traje de Kast para el 11 de marzo)… Ahora sólo diré que él va a estar tremendamente elegante y muy sobrio, muy clásico".

- Última pregunta: aún se habla de la dupla virtuosa que hicieron el Presidente Lagos y el diseñador que lo vestía, Atilio Andreoli. ¿Te gustaría que se hable así de ti y Kast?

- Estaría muy orgulloso de eso.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

De nuevo en Viña

El actual es el Festival de Viña número 18 en que participa Arias. Y vestirá al animador Rafael Araneda, al cual dedicará todo su tiempo en los seis días de certamen. Se queda incluso en la pieza de al lado de él en el Hotel Sheraton. “Yo viajo dos veces al año a Europa, y voy sacando tips que me van a servir para el vestuario de Rafael. Este año estoy ocupando colores que nunca he usado con él. Además, voy a incluir un poco de brillos, en detalles, cosas sutiles”.

Para la gala previa al Festival, el viernes 20, vistió a 10 personas. De generaciones distintas, desde el animador Cristián Sánchez al joven cantante Nico Ruiz. “Siempre esa noche me produce adrenalina y estoy tremendamente estresado por cómo se van a ver las personas que visto”, señala. Por segunda vez en la gala, Arias vistió a una mujer. La vez anterior fue su amiga Diana Bolocco. “La actriz Daniela Ramírez quiso ahora que la vistiera. Y lo hice, pero con un look de hombre. Ella se prestó para el juego y le encantó”.

Una novedad importante este año es que tanto los trajes que usará Araneda como los de los rostros que se vistieron con Arias en la gala incluyen una tecnología especial desarrollada por dos jóvenes ingenieros químicos chilenos, del emprendimiento Photio. “Se trata de un aditivo que se aplica con un spray sobre la tela y hace que las prendas tengan un proceso como de fotosíntesis, con nanopartículas que purifican el aire. Como si fueran árboles”, explica, entusiasmado. Se usó también en la alfombra roja del evento del viernes.