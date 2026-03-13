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El gran domo geodésico con los colores de Valdivia

En el sur de Chile, un proyecto industrial está cambiando la conversación en torno a cómo resolver grandes obras más allá de la ingeniería, planteando la importancia de considerar el impacto visual y la relación entre diseño, paisaje y ciudad para su desarrollo.

Por: Katerina Kliwadenko

Publicado: Viernes 13 de marzo de 2026 a las 16:44 hrs.

regiones Los Lagos Arquitectura
<p>El domo geodésico de Valdivia</p>

El domo geodésico de Valdivia

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