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El clóset hechizado: ¿desde dónde nos vestimos?

En su nuevo libro, la periodista y experta en moda sostenible Sofía Calvo plantea que la forma en que vestimos en Latinoamérica está profundamente condicionada por un “hechizo” cultural, económico y estético impuesto por el Norte Global. Frente a eso, propone descolonizar el clóset como una forma de disputar ese orden y avanzar hacia prácticas más éticas y conscientes, arraigadas en la identidad y el territorio.

Por: Por Josefina Hirane

Publicado: Viernes 8 de mayo de 2026 a las 18:49 hrs.

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<p>El clóset hechizado: ¿desde dónde nos vestimos?</p>

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