Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Personaje
Personaje

Fotógrafa Pin Campaña y la salud frágil: “Yo ya me acostumbré al dolor”

A fines de marzo inaugura la primera exposición individual en sus casi cuatro décadas de oficio. La preparó sentada en una silla de ruedas, en la que lleva más de un año luego de que una cirugía a la cadera no resultó bien. En abril irá de nuevo a pabellón. Ella sabe de enfermedades: entre otras cosas, tiene lupus hace 30 años. En esta conversación habla de la fragilidad, de no dramatizar, de ser estoica. Y también de sus fotografías, donde reconoce que siempre hay mucho de autorretrato.

Por: Patricio De la Paz

Publicado: Sábado 7 de marzo de 2026 a las 21:00 hrs.

Patricio De la Paz fotografía salud
<p>Fotógrafa Pin Campaña</p>

Fotógrafa Pin Campaña

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

Quiénes son los chilenos que trabajan en China Mobile
2
Coffee break

La ausencia de Fernando Larraín en el seminario de LarrainVial
3
Coffee break

Marcas europeas y un estudio premium de wellness: Los nuevos aterrizajes en Casacostanera
4
Coffee break

Ripley pierde batalla contra consultora Bain
5
Capital

70 años del colegio San Ignacio El Bosque: el aniversario de un hito educacional y arquitectónico
6
Coffee break

Nueva encuesta, cambio de oficinas y aterrizaje de exasesor del gobierno de Sebastián Piñera: el 2026 de Cadem
7
Coffee break

Quiénes son los CEO's, directores y presidentes de empresas más populares en LinkedIn
8
Coffee break

Los planes de Wheel The World tras levantar US$ 3,5 millones

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete