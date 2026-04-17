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Parisi y sus dudas ante el megaproyecto de Kast: “A mí no me están dando las cifras

Aunque el comandante en jefe del PDG está por que sus diputados rechacen la idea de legislar de la apuesta en que La Moneda se juega vida y media, sincera que lo decidirán cuando haya que votar en sala. Pero tiene varias dudas sobre sus reales costos y teme encontrarse con sorpresas cuando se conozca el informe financiero del texto. Niega que quiera vender caro un apoyo, acusa que Palacio trata de dividir a sus tropas y le sigue poniendo un 2 de nota a la administración Kast, a quien no ve desde los debates.

Por: Sebastián Minay

Publicado: Sábado 18 de abril de 2026 a las 21:00 hrs.

<p>Parisi y sus dudas ante el megaproyecto de Kast: “A mí no me están dando las cifras</p>

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