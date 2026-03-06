Boric designa al abogado Jorge Escobar para integrar el Consejo de Defensa del Estado

Escobar cuenta con casi 30 años de trayectoria en el organismo, al que ingresó en el año 1996 como procurador en la procuraduría fiscal de Santiago.

El Presidente Gabriel Boric designó este viernes al abogado Jorge Escobar Ruiz para integrar el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

El organismo autónomo cuenta con 12 consejeros –ahora entre ellos, Escobar–, y defiende de forma judicial los intereses, patrimonio y bienes del Estado. Además, asesora y representa a las instituciones públicas en juicios.

Escobar cuenta con casi 30 años de trayectoria en el organismo, al que ingresó en el año 1996 como procurador en la procuraduría fiscal de Santiago. Además, se ha desempeñado en la unidad de Expropiaciones y en el departamento de Control Judicial del organismo.

Anteriormente, Escobar ya había actuado como abogado consejero en la entidad, en reemplazo de la abogada Mariana Valenzuela Cruz, entre mayo y julio del 2025.