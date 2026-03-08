Kast respalda coordinación regional contra el crimen organizado tras cumbre en EEUU

El presidente electo participó en Miami en el encuentro “Shields of the Americas”, donde se presentó una iniciativa impulsada por Donald Trump para reforzar la cooperación regional frente al narcotráfico y el crimen organizado.

El presidente electo, José Antonio Kast, participó este fin de semana en Miami en la cumbre “Shields of the Americas”, instancia realizada en Doral, donde se reunieron mandatarios y líderes de América para abordar la cooperación regional frente al crimen organizado y el narcotráfico.

Durante la actividad, el expresidente estadounidense Donald Trump firmó una proclamación que establece el “Escudo de las Américas”, iniciativa que busca fortalecer la coordinación entre países del continente en materia de seguridad. En el acto participaron líderes de Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, además del mandatario electo chileno.

Kast explicó que no suscribió el acuerdo durante la cumbre debido a su condición de presidente electo. “Se firmó hoy día un acuerdo, pero yo no lo firmé evidentemente porque soy presidente electo, no presidente en ejercicio. Una vez que jure el día 11 tendremos conversaciones con los distintos presidentes para analizar el documento”, señaló.

El líder republicano enfatizó que la cooperación internacional es clave para enfrentar el avance del crimen organizado en la región. Según planteó, si los países no actúan de forma coordinada, las organizaciones criminales pueden desplazarse entre fronteras y fortalecer sus operaciones. En ese sentido, sostuvo que “si nosotros combatimos el crimen organizado y los otros países no lo hacen, este se va a fortalecer en los países vecinos y va a volver sobre nosotros”.

En el marco de la cumbre, Kast sostuvo un breve intercambio con Donald Trump junto a otros líderes presentes. Según relató, durante la conversación abordó principalmente la situación en Venezuela y el impacto de la migración venezolana en la región.

El presidente electo afirmó que le transmitió al exmandatario estadounidense que la migración forzada de millones de venezolanos ha tenido efectos en varios países, incluido Chile. También señaló que en el país existen más de un millón de migrantes venezolanos, una parte de ellos en situación irregular, lo que —dijo— obliga a buscar mecanismos para ordenar los flujos migratorios.

Kast planteó además la posibilidad de habilitar vuelos de repatriación o corredores humanitarios para el retorno de migrantes que se encuentren fuera de su país. “Hay un cambio fundamental en la situación que hoy vive Venezuela que va a permitir abrir los cielos para que puedan haber vuelos de repatriación”, afirmó.

El presidente electo también abordó la posibilidad de ampliar la cooperación internacional en materia de seguridad. Si bien sostuvo que cada país debe actuar dentro de su marco institucional, afirmó que Chile utilizará todas las herramientas disponibles para enfrentar el crimen organizado.

“Vamos a ocupar todas las herramientas que nos concede nuestro sistema legislativo y constitucional para combatir con fuerza el crimen organizado, el narcotráfico y la inmigración ilegal”, indicó.

El encuentro en Miami se realizó pocos días antes de que Kast asuma la presidencia de Chile el 11 de marzo, y forma parte de una agenda internacional previa a su llegada a La Moneda, que ha incluido reuniones con autoridades estadounidenses y líderes regionales para abordar temas de seguridad, inversión y cooperación económica.