Click acá para ir directamente al contenido
Inicio CAPITAL Cultura
Cultura

Inter-Reality: Cómo Norton Maza llegó a la Bienal de Venecia

Aunque al comienzo ni siquiera sabía que la convocatoria estaba abierta, el artista terminó llevando Inter-Reality a convertirse en la propuesta chilena para la 61ª edición de la Bienal de Venecia. La obra plantea una experiencia inmersiva para pensar las tensiones del presente.

Por: Italo Sciaraffia

Publicado: Sábado 14 de febrero de 2026 a las 12:00 hrs.

<p>Inter-Reality: Cómo Norton Maza llegó a la Bienal de Venecia</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

¿Por qué hay personas a las que les bajó su PGU tras el reajuste y el pago de nuevos beneficios?
2
Opinión

La generación que vendió la empresa familiar: ¿traición o sabiduría?
3
Señal DF

El pronóstico de Goldman Sachs para el dólar: "El valor de largo plazo es entre $ 775 y $ 800”
4
DF MAS

Lavín, el “lobista” de la economía chilena ante el empresariado español
5
Economía y Política

El futuro gobierno comienza a apretar el cinturón: instruye reducir al menos 15% de gasto en gabinetes
6
Señal DF

Al mal tiempo, buena cara: las oportunidades de inversión que abrió la mala racha del IPSA esta semana
7
Empresas

Japonesa Ricoh concreta segunda adquisición en Chile y refuerza su apuesta por el país
8
Mercados

¿El gran desarme llega a su fin? Extranjeros normalizan posición sobre el peso chileno con tres días de compras por total de US$ 1.400 millones
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete