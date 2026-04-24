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Desde Colina 1 hacia el mundo: los revestimientos de cobre de Q Studio

Chile es el principal exportador de cobre del mundo y, al mismo tiempo, uno de los países con mayor población penal en la OCDE. Lo inusual es que ambos datos se crucen. Q Studio lo hizo, dando forma a un modelo donde el diseño no sólo cobra valor por su resultado estético, sino por el impacto social que es capaz de generar.

Por: Josefina Hirane - Fotos Q Studio

Publicado: Viernes 24 de abril de 2026 a las 18:22 hrs.

cobre Arte
<p>Desde Colina 1 hacia el mundo: los revestimientos de cobre de Q Studio</p>

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