Guía de Ocio: Un amor tormentoso y legendario llega al cine

Una de las más grandes historias de amor aterriza en la cartelera de cine. Cumbres borrascosas, publicada de Emily Brontë en 1847, ha trascendido en el tiempo por tratarse de un relato profundamente romántico y apasionado. Y ahora la directora británica Emerald Fennell lleva este amor a la pantalla grande en una nueva versión cinematográfica con dos de las estrellas del momento: Margot Robbie como Cathy y Jacob Elordi como Heathcliff. En días en los que el amor se siente en el aire, se trata de un panorama imperdible para los románticos empedernidos.
Salvador se llama el thriller español protagonizado por Luis Tosar que parte de un violento enfrentamiento organizado entre hinchas radicales de dos clubes de fútbol e involucra a un padre alcohólico que busca saber cómo su hija adolescente acabó perteneciendo a una agrupación neonazi llamado White souls.
La serie de Netflix, que tiene ocho episodios y es dirigida por Aitor Gabilondo, toca temas actuales como la radicalización de la juventud, el auge de la extrema derecha, los conflictos migratorios o la desinformación en redes sociales. Adictiva, aunque con algunos puntos flojos, cumple con entretener y permite reflexionar.
Desde niños que aprenden violín, batería y chelo, hasta el director de un colegio en Melipeuco que integra el turismo a la formación escolar, la serie Impacto local, dirigida por Josefina Cabezón y transmitida por 13c, visibiliza historias donde la colaboración entre el mundo privado y las comunidades impulsa cambios reales y moviliza localidades completas. La serie documental cuenta con cinco capítulos en los que se recorre Chile de norte a sur a través de relatos cercanos. www.13c.cl
Entre el 15 y el 23 de febrero, Bahía Inglesa vuelve a convertirse en punto de encuentro gastronómico con la XII edición del Festival Internacional de Gastronomía Cocinas del Pacífico. Durante toda una semana, cocineros de China, Japón, Corea del Sur, Indonesia, México, Ecuador y Perú realizarán activaciones y charlas en restaurantes locales.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
