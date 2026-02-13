Guía de Ocio: Un amor tormentoso y legendario llega al cine

Avello no falla





El show de Felipe Avello vuelve con una dosis eterna de risas. Con su estrafalaria y brillante vestimenta, y una rutina infalible, el comediante recibe al público en el Teatro Mori de Recoleta para compartir una velada llena de humor e inolvidables momentos. La doble función es el miércoles 18 de febrero a las 18.00 y 20.30 horas.

Amor gigante en la pantalla



Una de las más grandes historias de amor aterriza en la cartelera de cine. Cumbres borrascosas, publicada de Emily Brontë en 1847, ha trascendido en el tiempo por tratarse de un relato profundamente romántico y apasionado. Y ahora la directora británica Emerald Fennell lleva este amor a la pantalla grande en una nueva versión cinematográfica con dos de las estrellas del momento: Margot Robbie como Cathy y Jacob Elordi como Heathcliff. En días en los que el amor se siente en el aire, se trata de un panorama imperdible para los románticos empedernidos.

Una serie violenta y real



Salvador se llama el thriller español protagonizado por Luis Tosar que parte de un violento enfrentamiento organizado entre hinchas radicales de dos clubes de fútbol e involucra a un padre alcohólico que busca saber cómo su hija adolescente acabó perteneciendo a una agrupación neonazi llamado White souls.



La serie de Netflix, que tiene ocho episodios y es dirigida por Aitor Gabilondo, toca temas actuales como la radicalización de la juventud, el auge de la extrema derecha, los conflictos migratorios o la desinformación en redes sociales. Adictiva, aunque con algunos puntos flojos, cumple con entretener y permite reflexionar.



Salvador se llama el thriller español protagonizado por Luis Tosar que parte de un violento enfrentamiento organizado entre hinchas radicales de dos clubes de fútbol e involucra a un padre alcohólico que busca saber cómo su hija adolescente acabó perteneciendo a una agrupación neonazi llamado White souls.La serie de Netflix, que tiene ocho episodios y es dirigida por Aitor Gabilondo, toca temas actuales como la radicalización de la juventud, el auge de la extrema derecha, los conflictos migratorios o la desinformación en redes sociales. Adictiva, aunque con algunos puntos flojos, cumple con entretener y permite reflexionar.

Impacto local en televisión



Desde niños que aprenden violín, batería y chelo, hasta el director de un colegio en Melipeuco que integra el turismo a la formación escolar, la serie Impacto local, dirigida por Josefina Cabezón y transmitida por 13c, visibiliza historias donde la colaboración entre el mundo privado y las comunidades impulsa cambios reales y moviliza localidades completas. La serie documental cuenta con cinco capítulos en los que se recorre Chile de norte a sur a través de relatos cercanos.







Desde niños que aprenden violín, batería y chelo, hasta el director de un colegio en Melipeuco que integra el turismo a la formación escolar, la serie Impacto local, dirigida por Josefina Cabezón y transmitida por 13c, visibiliza historias donde la colaboración entre el mundo privado y las comunidades impulsa cambios reales y moviliza localidades completas. La serie documental cuenta con cinco capítulos en los que se recorre Chile de norte a sur a través de relatos cercanos. www.13c.cl

Una semana de sabores en Bahía Inglesa



Entre el 15 y el 23 de febrero, Bahía Inglesa vuelve a convertirse en punto de encuentro gastronómico con la XII edición del Festival Internacional de Gastronomía Cocinas del Pacífico. Durante toda una semana, cocineros de China, Japón, Corea del Sur, Indonesia, México, Ecuador y Perú realizarán activaciones y charlas en restaurantes locales.





Entre las actividades estarán “Dulces del Pacífico”, una muestra de pastelería; “Barras del Pacífico”, con foco en las bebidas nacionales, y “Cafés del Pacífico”, que incluirá la segunda versión del campeonato de Latte Art. Los últimos dos días habrá una “Feria de Productos y Preparaciones” en el Paseo Playa Las Machas, con más de 40 expositores y sesiones de cocina en vivo.