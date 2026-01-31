Parque Arauco adquiere centro comercial Parque Chicureo por unos US$ 106 millones

El mall, ubicado en la comuna de Colina, contempla cerca de 40 mil metros cuadrados de superficie arrendable y más de 100 locales. La operación se realizó por UF 2,3 millones.

Parque Arauco informó la adquisición del 100% de las acciones de la sociedad desarrolladora del centro comercial Parque Chicureo, en una operación valorizada en UF 2,3 millones, lo que equivale a aproximadamente unos US$ 106 millones. Con esta transacción, la compañía incorpora un nuevo activo a su portafolio en la zona norte de Santiago, específicamente en la comuna de Colina.

El vendedor fue el Fondo de Inversión Link – Parque Chicureo, cuyos aportantes incluyen a EBCO Desarrollo y Rentas, EuroAmerica, Penta Vida y Link Capital Partners, administrador del fondo. Tras la adquisición, el proyecto pasará a operar bajo la marca Arauco Chicureo y tiene previsto iniciar operaciones durante el segundo semestre de 2026.

El centro comercial considera una superficie arrendable cercana a los 40.000 metros cuadrados, distribuida en más de 100 locales, con tiendas ancla como Homecenter Sodimac y un supermercado Líder, cuya apertura al público está programada para el presente año. El proyecto contempla además tiendas intermedias y menores, zona de restaurantes, patio de comidas, gimnasio y espacios destinados a servicios médicos, estos últimos con apertura estimada para 2027. Según informó la compañía, la obra presenta actualmente un avance relevante en su construcción.

El gerente general de Parque Arauco, Eduardo Pérez Marchant, señaló que la adquisición se enmarca en la estrategia de crecimiento del grupo y destacó que el activo se ubica en una comuna que ha mostrado un crecimiento sostenido en ingresos y desarrollo urbano durante los últimos años.

La operación se suma a las adquisiciones concretadas por Parque Arauco durante 2025, entre ellas Open Plaza Kennedy —actualmente Parque Arauco Oriente— y el centro comercial Minka, en Perú, en un contexto de mayor actividad de inversión en activos inmobiliarios comerciales por parte del grupo en Chile y la región.