Tras entrega de resultados, Parque Arauco anuncia aumento de capital por US$ 330 millones para financiar crecimiento

En la tarde del jueves, Parque Arauco dio a conocer sus resultados financieros al cierre de 2025, en los que reportó cifras positivas, impulsadas por el buen desempeño de sus activos y una alta tasa de ocupación. Sin embargo, ese no fue el único anuncio relevante de la jornada.

Junto con la entrega de sus estados financieros, el directorio de la compañía acordó convocar a una junta extraordinaria de accionistas para someter a votación un aumento de capital por hasta $ 285.000 millones (US$ 330 millones), en una señal que apunta a fortalecer su estructura financiera y respaldar sus planes de crecimiento.

Según informó la empresa mediante un hecho esencial, la junta se realizará el próximo 24 de febrero, donde el directorio además planteará destinar hasta un 10% del aumento de capital, o el porcentaje que acuerde la junta, a planes de compensación para los ejecutivos de la sociedad.

En un comunicado, Parque Arauco además agregó que en los próximos cinco años la compañía continuará invirtiendo en la expansión de sus activos icónicos en Chile, Perú y Colombia; además de el desarrollo y adquisición de "activos de calidad" y en nuevos proyectos de multifamily.

“Este aumento de capital, complementado por la generación propia de recursos y un endeudamiento responsable, fortalece nuestra capacidad para aprovechar oportunidades de crecimiento que permitan agregar valor a los accionistas de la compañía” comentó el CEO de Parque Arauco, Eduardo Pérez Marchant.

Cabe precisar, que las inversiones anunciadas a la fecha incluyen la construcción de una torre de oficinas y una torre multifamily en Parque Arauco Kennedy en Chile , la expansión de Megaplaza Independencia en Perú, la construcción del proyecto de multifamily Ciudad del Rio en Colombia y el desarrollo de Arauco Premium Outlet Buin en Chile.

A estos proyectos que actualmente están en construcción, la firma indicó que se sumarán nuevas inversiones que se anunciarán oportunamente durante el año.

Resultados de Parauco

Según reportó la empresa a la entidad financiera, sus ingresos cerraron el ejercicio pasado con un alza del 21%, alcanzando los $ 383.792 millones.

En tanto, las utilidades de Parque Arauco cerraron 2025 en los $ 149.972 millones, es decir un alza del 24%. La empresa explicó en un comunicado de prensa que estos resultados se deben a una tasa de ocupación de sus activos que se mantuvo en niveles históricamente altos, alcanzando la cifra de 95,7%.

A esto se añade el incremento de 16,4% en la venta anual de los locatarios y el efecto de las inversiones realizadas durante el año, como la expansión en Parque Arauco Kennedy en Chile, MegaPlaza Independencia y MegaPlaza Ica en Perú; además de las adquisiciones de Open Plaza Kennedy en Chile y Minka en Perú.

Si se observan los resultados por mercado, todas las operaciones registraron crecimiento en ingresos. En el cuarto trimestre, las ventas en Chile aumentaron 13,1% -concentrado principalmente en Parque Arauco Kennedy, Outlets y Arauco Quilicura-, en Perú 21,7% y en Colombia 10,1%, las dos últimas naciones en moneda local.

En términos generales, explicó Parque Arauco, el mayor flujo de turistas sigue siendo un factor positivo en las ventas, aunque el dinamismo de la compra local es determinante, al mismo tiempo que la habilitación de nuevos espacios y cambios en el mix comercial han tenido un efecto favorable.

“Estamos muy orgullosos de los resultados consolidados del año, que no sólo reafirman la tendencia positiva que observamos a lo largo del año, con un robusto aumento del Ebitda y de las ganancias de la compañía, sino que también validan nuestra estrategia de crecimiento y mirada del negocio en el largo plazo”, señaló el gerente Corporativo de Administración y Finanzas de la firma, Francisco Moyano.

El ejecutivo agregó que el año 2025 fue relevante en crecimiento inorgánico y en la expansión de algunos de sus activos principales, "desarrollo que ha avanzado junto a diferentes avances en experiencia de cliente, innovación y sostenibilidad, lo que es reflejo del buen momento de la compañía y que se traduce en una alta generación de valor para nuestros accionistas".