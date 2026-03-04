El cierre del estrecho de Ormuz empeora, mientras los petroleros llevan cinco días varados
Al menos 200 barcos, entre petroleros y buques cisterna de gas natural licuado (GNL), permanecían anclados en aguas abiertas frente a las costas de los principales productores del golfo Pérsico, como Irak, Arabia Saudita y Qatar,
La guerra entre Estados Unidos e Irán se recrudeció el miércoles, después de que un ataque estadounidense alcanzó un buque de guerra iraní frente a las costas de Sri Lanka, agravando una crisis que tiene paralizado el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz desde hace cinco días, afectando al suministro de petróleo y gas de Oriente Medio.
El ataque de un submarino estadounidense contra el buque iraní se produjo después de que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se comprometió a proporcionar seguros y escoltas navales a los buques que exportan petróleo y gas desde Oriente Medio, en un intento por contener el aumento de los precios de la energía.
Al menos 200 barcos, entre petroleros y buques cisterna de gas natural licuado (GNL), así como cargueros, permanecían anclados en aguas abiertas frente a las costas de los principales productores del golfo Pérsico, como Irak, Arabia Saudita y Qatar, según estimaciones de Reuters basadas en datos de seguimiento de buques de la plataforma MarineTraffic.
Cientos de otros buques siguen fuera de Ormuz sin poder llegar a los puertos, según mostraron los datos de transporte marítimo. La vía navegable es una arteria clave para alrededor de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y GNL.
El buque portacontenedores Safeen Prestige, con bandera de Malta, también resultó dañado por un proyectil cuando navegaba hacia el extremo norte del estrecho de Ormuz, lo que obligó a la tripulación a abandonar el barco, según fuentes marítimas.
Qatar suspendió su producción de gas e Irak redujo su bombeo de petróleo, ya que ambos se quedaron sin almacenamiento para el gas y el petróleo, al no poder cargarlos en buques cisterna. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait también tuvieron dificultades para cargar petróleo, pero aún no estaba claro si redujeron la producción.
Tránsito excepcional de petroleros
Pese al bloqueo, el martes se produjo un viaje excepcional cuando el petrolero Suezmax Pola atravesó el estrecho de Ormuz hacia EAU para cargar crudo, según fuentes del sector y datos de seguimiento de buques de LSEG. El Pola apagó su transpondedor AIS a última hora del 2 de marzo al acercarse al estrecho y reapareció al día siguiente frente a Abu Dabi.
Trump dijo el martes que había dado instrucciones a la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos para que proporcione un seguro contra riesgos políticos y garantías financieras para el comercio marítimo en el golfo Pérsico. "Pase lo que pase, Estados Unidos garantizará el libre flujo de energía al mundo", publicó en las redes sociales.
Los precios del crudo bajaban el miércoles, tras haber subido por cuarto día consecutivo y haber ganado un 12% desde que comenzó la guerra el sábado, ya que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán interrumpieron los suministros de Oriente Medio. El ritmo de las alzas se ralentizó con respecto a sesiones anteriores.
El miércoles, Goldman Sachs elevó su previsión para el crudo Brent en el segundo trimestre en 10 dólares, a US$ 76 por barril. También elevó su previsión para el WTI en US$ 9, a US$ 71.
El banco afirmó que considera como riesgos la interrupción más prolongada de lo esperado de las exportaciones de petróleo y gas a través del estrecho de Ormuz y los daños a las instalaciones. También asume que el bajo flujo de crudo a través de Ormuz provocará grandes descensos en las reservas de la OCDE y en la producción de Oriente Medio en marzo.
"Proporcionar protección a todos los buques cisterna que operan en zonas actualmente amenazadas por Irán no es realista, ya que ello requeriría un número muy elevado de buques de guerra y otros activos militares", afirmó Jakob Larsen, director de seguridad y protección de la asociación naviera BIMCO.
Asia busca sustitutos
Algunas refinerías asiáticas se enfrentan a recortes de producción porque no pueden obtener rápidamente cargamentos de sustitución de sus proveedores del golfo Pérsico debido al parón del transporte marítimo, según afirmaron cuatro operadores y tres analistas.
Asia obtiene el 60% de su petróleo de Oriente Medio, lo que hace que la región sea vulnerable a las interrupciones. Las refinerías de Indonesia y Japón están obteniendo más petróleo de Estados Unidos para sustituir el déficit. India considerará comprar más a Rusia, según afirmaron fuentes de dos empresas.
La mayor refinería nacional de Saudi Aramco y la principal terminal de exportación de crudo, Ras Tanura, fue atacada el miércoles, según cuatro fuentes.
