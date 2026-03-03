Medio Oriente: FMI observa “perturbaciones en el comercio y la actividad económica”, pero advierte que es pronto para determinar impactos

El organismo indicó que los efectos se determinarán por la magnitud y duración del conflicto.

A raíz de la profundización de la crisis en Medio Oriente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) informó que está siguiendo de cerca la evolución de la situación.

El organismo ubicado en Washington, Estados Unidos, indicó en un comunicado que “hasta el momento, hemos observado perturbaciones en el comercio y la actividad económica, aumentos repentinos de los precios de la energía y volatilidad en los mercados financieros”.

No obstante, advirtió que el escenario sigue siendo “muy inestable y agrava un entorno económico mundial ya de por sí incierto”. En ese contexto, sostuvo que aún es prematuro evaluar el impacto económico tanto en la región como a nivel global.

“Dicho impacto dependerá de la magnitud y la duración del conflicto”, añadió el organismo.

Además, adelantó que entregará una evaluación más exhaustiva en las próximas Perspectivas Económicas Mundiales, a conocerse en abril.