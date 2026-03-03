Medio Oriente: FMI observa “perturbaciones en el comercio y la actividad económica”, pero advierte que es pronto para determinar impactos
El organismo indicó que los efectos se determinarán por la magnitud y duración del conflicto.
Noticias destacadas
A raíz de la profundización de la crisis en Medio Oriente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) informó que está siguiendo de cerca la evolución de la situación.
El organismo ubicado en Washington, Estados Unidos, indicó en un comunicado que “hasta el momento, hemos observado perturbaciones en el comercio y la actividad económica, aumentos repentinos de los precios de la energía y volatilidad en los mercados financieros”.
No obstante, advirtió que el escenario sigue siendo “muy inestable y agrava un entorno económico mundial ya de por sí incierto”. En ese contexto, sostuvo que aún es prematuro evaluar el impacto económico tanto en la región como a nivel global.
“Dicho impacto dependerá de la magnitud y la duración del conflicto”, añadió el organismo.
Además, adelantó que entregará una evaluación más exhaustiva en las próximas Perspectivas Económicas Mundiales, a conocerse en abril.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
CEO de LarrainVial: "Vemos con esperanza que las ideas que promueven el auge empresarial avanzan y las que fomentan el crecimiento del Estado y el socialismo retroceden"
Andrés Trivelli tuvo su estreno en el seminario anual de la firma, donde estimó que el capitalismo "ha sido el mayor motor de mejora de la vida de millones de latinoamericanos".
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete