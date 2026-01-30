Futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau: “No vengo a cortar cintas (...) venimos a reinstitucionalizar el Ministerio"

Con un listado de 60 obras prioritarias, los pilares de su plan pasan por renovar el funcionamiento interno de la cartera, mejorar la competencia en los procesos de licitación, acortar los plazos, y reforzar los estándares de transparencia y probidad.

El servicio público no le es ajeno a Martín Arrau. Su trayectoria laboral está marcada por distintos pasos por el Estado, desde coordinador de asesores en el Ministerio de Agricultura hasta intendente en la Región del Ñuble, y ahora de vuelta al Gobierno.

Desde la Oficina del Presidente Electo, el futuro ministro de Obras Públicas y uno de los colaboradores más cercanos de José Antonio Kast, delinea ante Señal DF sus prioridades para comandar uno de los músculos centrales del aparato estatal.

El ingeniero civil, primero, participó en el equipo programático, luego colaboró con la candidatura en materias de infraestructura y, posteriormente, pasó a liderar el equipo de Obras Públicas.

De aquí en adelante, el camino de Arrau en la cartera no será fácil. Durante la década de los '90 y a inicios de la primera década del 2000, el MOP vivió su época de oro, materializando un monto ejecutado por hasta US$ 1.500 millones anuales en concesiones.

Ahora, Arrau aterriza en un Ministerio donde las cifras materializadas no superan los US$ 800 millones por ejercicio. Desde su propia mirada, hoy se enfrenta a un Ministerio marcado por dinámicas que representan desafíos más complejos: una permisología cada vez más exigente, una pérdida de competitividad notoria -donde, señala, el promedio de oferentes alcanza apenas 0,7, muy por debajo de los 4 a 5 que se registraban en la época de mayor dinamismo- y retrasos en la materialización de la inversión física, entre otros aspectos.

Es por eso que cada cierto tiempo interrumpe la entrevista disculpándose por lo poco "sexy": porque según repetirá, su trabajo no irá acompañado de grandes "cortes de cintas", ni inauguraciones, sino de un cambio cultural para toda la cartera y sus funcionarios. Los "mopinos".

En ese contexto, ya tiene su hoja de ruta para sus primeros 90 días en Morandé 59. Se estructura en cuatro pilares: tomar contacto con los distintos funcionarios; reinstitucionalizar la cartera; mejorar el clima competitivo, tanto en la cantidad de oferentes como en los plazos entre la adjudicación de las obras y su puesta en marcha; y fortalecer el compliance, es decir, los estándares de transparencia y probidad.

"Sería un orgullo poder compararse con esos años (los '90) en cuanto a la importancia de ejecución respecto al PIB. No solamente tenemos que aumentar la materialización porque queremos desarrollar el país, ni para tener nuevas obras. Si seguimos bajando, en cierto punto vamos a mantener las obras pobremente".

-¿Qué medidas concretas tomarán para llevar esto a cabo?

-El MOP es muy robusto. No creemos en la refundación, pero sí venimos a reinstitucionalizar el Ministerio. Cuando hablamos de esto, es mantener la estructura, pero hay que ver cómo se toman las decisiones. Hemos visto algunos documentos o modificaciones de contratos que tienen 16 firmas internas del MOP, eso queremos revisarlo. Queremos también potenciar el rol del inspector fiscal, tiene que volver a ser el representante del Estado. Hay mucho que hacer en las bases de licitación también, como por ejemplo explorar cómo a través de este tipo de contratos, podemos mitigar el riesgo del privado. No estamos pensando en volver a licitar con RCA o con ingeniería de detalle. Eso tomaría demasiado tiempo, los cambios no van por ahí, pero sí ver otros mecanismos.

-En esta reinstitucionalización, ¿habrá recortes de algunas direcciones?

-No quiero generar escándalos, no estamos pensando en recortes. Pero sí hay que focalizar más recursos humanos en ciertas labores. Hay ciertas unidades que necesitan refuerzo. Ahí hay que focalizar tecnología y medios, y eso hay que hacerlo con las personas que están dentro, que son los que más saben.

-Es un cambio cultural lo que propone…

-Así es. Muchas veces vemos que el Estado no llega por falta de voluntad o de indolencia, pero el perjudicado final es el vecino.

-¿Se puede hacer en cuatro años?

-Se puede iniciar. Yo sí confío que la gente del MOP está muy comprometida con hacer obras. Cuando tú les propones esto y trabajas con eso, sí puedes lograr cambios, se puede hacer buena gestión en lo público. No todo lo público es malo. Yo estoy convencido de que la cartera es súper potente. Hoy opera más de 2.000 contratos, pero hay ciertas cosas que mejorar para andar más rápido. No vengo a cortar cintas, nuestra misión acá es otra. Es que el próximo Gobierno que venga, reciba un sistema que esté más ordenado, donde haya más competencia, donde haya más claridad. Y eso es lo que queremos entregar.

-¿El MOP volverá a brillar como en los años '90?

-Ese es nuestro desafío. Sería un orgullo poder compararse con esos años en cuanto a la importancia de ejecución respecto al PIB. No solamente tenemos que aumentar la materialización porque queremos desarrollar el país, ni para tener nuevas obras. Si seguimos bajando, en cierto punto vamos a mantener las obras pobremente. Yo creo que vamos a ver presupuestos similares a los que tuvimos en algún momento.

"Me encantaría decir que hay que duplicar el presupuesto, pero siendo realista, tenemos un nivel de presupuesto que hoy día es un desafío ejecutarlo por todas las razones que hemos hablado. Acá hay una oportunidad en tomar este presupuesto, en hacer mejoras a los procedimientos y sistemas internos en este primer año".

Las obras prioritarias

Para volver a crecer como lo hacía el MOP en el pasado y atraer más competencia, el equipo de Arrau elaboró un listado de 60 obras prioritarias a lo largo del país, tanto de obra pública como de concesiones, con una inversión total cercana a los US$ 40 mil millones.

La idea es conformar un equipo dedicado a agilizar y habilitar estos proyectos, de modo que durante los próximos cuatro años se pueda iniciar una inversión física real. Esto se realizaría a través de cambios normativos, ajustes en los mecanismos de gestión, procesos de reorganización interna y reuniones especiales con el Presidente una vez al mes. En paralelo, se está trabajando en identificar los nudos críticos de estas iniciativas para lograr destrabarlas.

Arrau explica que las razones para elegir estas obras son variadas. Entre los criterios considerados se encuentran su relevancia estratégica, el monto de inversión comprometido y la capacidad de generar empleo, entre otros factores. En ese marco, comenta que la balanza estará cargada hacia obras de seguridad -como nuevas cárceles, pasos fronterizos y comisarías-, además de iniciativas orientadas a enfrentar la crisis hídrica.

En concreto, detalla que existen proyectos de embalses, entre ellos el de Zapallar, que ya se encuentra licitado y adjudicado, además de otros que están en distintas etapas previas a su licitación y adjudicación.

“Hay un plan muy potente de embalses, sobre todo para la zona centro sur, donde hoy tenemos capacidad hídrica para llenarlos”, recalca Arrau.

Respecto de nuevas obras de desalación, comenta que actualmente el sector privado tiene una fuerte presencia en este ámbito, por lo que el foco estará puesto en facilitar dicha industria, además de promover iniciativas privadas que puedan materializarse a través del mecanismo de concesiones.

El listado de obras prioritarias también considera proyectos como el Puente Chacao y algunos tramos de la Ruta 5, entre otros. Respecto a hospitales, el foco de Arrau estará en impulsar los que ya se encuentran en construcción y en mejorar su gestión, más que en levantar nuevos recintos.

En contraste, algunos proyectos impulsados por el actual Gobierno, como el Tren Santiago-Valparaíso, no forman parte de este listado y se encuentran en evaluación.

-¿Cómo va a conversar esto con la baja de presupuesto del 17% que se viene para este 2026?

-Creo que en los años anteriores se venía subejecutando la Ley de Presupuestos en comparación al pasado. Después de la pandemia, se implementó un plan de reactivación muy potente donde se amplía o se expande el presupuesto. Este recorte nos vuelve a poner en un nivel parecido a lo que teníamos antes. Nosotros aspiramos, y las conversaciones que hemos tenido, es que no tengamos mayores recortes en el subtítulo 31, que son las obras.

-¿Y con el ajuste fiscal de US$ 6.000 millones que quiere hacer el ministro Quiroz?

-Esperamos tener muy buenas relaciones con Hacienda, entendiendo que cada peso que se invierte en el subtítulo 31 es empleo.

-¿Les alcanza el presupuesto que tienen hoy en día?

-Yo como futuro ministro me encantaría decir que hay que duplicar el presupuesto, pero siendo realista, tenemos un nivel de presupuesto que hoy día es un desafío ejecutarlo por todas las razones que hemos hablado. Acá hay una oportunidad en tomar este presupuesto, en hacer mejoras a los procedimientos y sistemas internos en este primer año.

El "polémico" TAG

Una materia que ha generado eco en el último tiempo es el proyecto impulsado por el diputado Jaime Mulet, que propone derogar el artículo 114 de la Ley de Tránsito. Esta norma actualmente obliga a portar el TAG en las vías concesionadas y establece una multa de 1 UTM ($ 69.542) para quienes infrinjan la disposición.

Sobre este ámbito, el futuro ministro fue enfático, señalando que proyectos como ese no contribuyen a la certeza jurídica que buscará instalar el nuevo MOP, ni tampoco a la búsqueda de más oferentes, por lo que no será una línea que impulsen.

A ello se sumó la polémica generada luego de que el futuro ministro recalcara en Radio Duna que las tarifas de peajes y TAG “se puede rebalancear”, declaraciones que generaron eco en la industria.

-¿Buscarán modificar las tarifas de las autopistas?

-Es importante que la gente entienda que el peaje incluye las obras que se tienen que hacer en el período de la concesión, más la mantención de la ruta, más una cuota inicial que el concesionario pagó. Efectivamente cuando nos toque alguna relicitación, será un tema que discutiremos, pero en este Gobierno, teóricamente, no nos debería tocar ninguna licitación relevante. Pero efectivamente sí creemos que hay algo que observar. Si nos toca, tendremos nuestra posición. Hoy día no queremos introducir más ruido a este mercado, tiene que ser al revés, dar certeza, estabilidad. Si quisiéramos hacer modificaciones, lo haremos dentro del marco jurídico, con todos los resguardos posibles.

-Desde la industria también se ha cuestionado el impacto de la evasión en el pago de peajes y TAG, advirtiendo que ha afectado la rentabilidad de algunos proyectos. ¿Están evaluando medidas?

-El Estado de Chile tiene herramientas para disminuir la evasión. Pero también hay que facilitarle la vida a los usuarios. Yo le he señalado a las empresas concesionarias la necesidad de mejorar la interoperabilidad del sistema. Son materias que se tienen que avanzar para que la relación con el cliente sea diferente. De ahí habrá otras cosas que se pueden hacer, que las conversaremos en su momento. Por supuesto que hay temas más profundos, pero yo creo que hay que partir efectivamente por ambas partes.

Cárceles y el modelo de El Salvador: "Se caricaturiza esto, las cosas no son llegar y traer"