Fintech Pomelo obtiene autorización de la CMF para emitir tarjetas prepago
Con esto, la compañía amplía su presencia en el país, donde ya operaba como procesador de pagos.
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Este lunes, la fintech de infraestructura financiera Pomelo informó que recibió la autorización de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para operar como emisor no bancario de tarjetas de pago con provisión de fondos en Chile.
Con esta licencia, la compañía amplía su presencia en el país, donde ya operaba como procesador de pagos. La autorización le permitirá incorporar servicios de emisión de tarjetas prepago y ofrecer a terceros la posibilidad de lanzar productos bajo su propia marca utilizando la infraestructura y licencias de la firma.
Según explicó la empresa, el nuevo modelo permitirá que compañías de distintos sectores puedan emitir y administrar tarjetas en el mercado chileno sin gestionar directamente las exigencias regulatorias asociadas a este tipo de operaciones.
La autorización se suma a las licencias que Pomelo mantiene en otros mercados de América Latina, en el marco de su estrategia de expansión regional.
“Esto cambia el juego para todas las empresas que quieren operar en el mercado chileno ya que no necesitan armar equipos de compliance o esperar e invertir años en autorizaciones. Nosotros nos ocupamos de lo regulatorio mientras ellos se enfocan 100% en su producto", señaló el country manager de Pomelo en Chile, Santiago Witis.
Pomelo
La fintech de origen argentino, se instaló hace dos años en Chile ofreciendo infraestructura tecnológica para que bancos, retailers y empresas emitan y gestionen tarjetas de débito, crédito o prepago.
Tiene operaciones en seis países de Latinoamérica y cuenta con 140 clientes, principalmente bancos y fintech. Y en Chile, son procesadores de las tarjetas prepago de MetroMuv y los plásticos de crédito de MachBank de Bci.
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