Digitalización y sin costos de mantención: la renovada apuesta de los bancos para capturar el segmento joven

Destacan también, las ofertas a adolescentes y niños, aunque con diferentes enfoques.

La competencia por captar clientes del segmento joven, esto es, entre 18 y 25 años, entre los bancos de la plaza está cada vez más reñida, sobre todo, ante la irrupción de actores como las fintech, que ofrecen una relación 100% digital.

Por ello, la digitalización de los procesos y la eliminación de costos de mantención de las cuentas corrientes son el "gancho" principal de la banca tradicional para sumar jóvenes a su cartera de personas.

Actualmente, la mayoría de los bancos ofrece cuentas corrientes con "costo $0", sin exigir liquidaciones de sueldo, apostando a que el cliente mantenga la cuenta cuando empiece a trabajar.

En el caso de los adolescentes (12 a 17 años), la apuesta es que tengan autonomía para operar, pero bajo autorización de un adulto. Y, para niños (hasta 12 años), la oferta se reduce a cuentas de ahorros, delegando la administración total al adulto responsable.

Adulto joven

Para los clientes de entre 18 a 25 años, una de las propuestas de la industria son las mantenciones costo cero, con los mismos beneficios de una cuenta corriente en ciertos casos.

Entidades como Santander a través de su cuenta Life, y Banco BICE, con su propuesta de “Banca Joven”, ofrecen gratuidad en mantención hasta los 24 y 25 años respectivamente.

Mientras que Banco de Chile ofrece planes para estudiantes con costo cero a través de la Cuenta FAN, y el denominado “Plan Estudiante”, sin mantención hasta los 27 años, acreditando ser estudiante de educación superior.

La entidad señaló a DF que el programa estudiantil “permite que los jóvenes entre los 18 y 27 años aprendan a manejar un producto de crédito con riesgo controlado (cupos bajos) y comenzar a construir su historial financiero”.

Adolescentes

En el tramo de adolescentes, el mercado abre las puertas a la bancarización. La CuentaRUT de BancoEstado es uno de los principales productos que el sector ofrece, siendo posible obtenerla desde los 12 años, con la autorización de los padres o tutores legales del menor.

Para la entidad estatal, la temprana apertura de esta cuenta significa “eliminar barreras de acceso y entregar a los adolescentes una plataforma transaccional segura, moderna y muy simple de usar”.

BancoEstado también señaló a DF que la sencillez del uso de la CuentaRut, “contribuye a que los adolescentes desarrollen autonomía económica temprana y puedan integrarse de manera responsable a la economía digital”.

Otros planes que destacan en este segmento son: "FanClan" de Banco de Chile; "Más Lucas Joven" de Santander; "ScotiaTeens" de Scotiabank y la cuenta corriente digital que Bci ofrece a través de MACH.

Para realizar la apertura de los productos anteriormente mencionados, el menor de edad deberá contar con la autorización de sus padres o tutor legal.

Niños

Para los niños, que comprende un rango de 0 a 12 años, la oferta va más ligada a cuentas de ahorro manejadas por los padres, en los cuales recae la responsabilidad total de los bienes administrados en las cuentas.

En este escenario, aparecen productos como "ScotiaKids" de Scotiabank, o la "Cuenta de Ahorro Niño" de BancoEstado, las cuales pueden ser abiertas desde temprana edad.

La directora de personal banking & client experience de Scotiabank Chile, Carmen Gloria Melero, explicó que este grupo representa un segmento estratégico, ya que “representa el inicio de la relación de largo plazo con las personas y sus familias”.

En relación a la oferta bancaria de la entidad para niños, señaló que “ScotiaKids es una cuenta de ahorro orientada a fomentar el ahorro periódico y la planificación de metas, incluso permitiendo que los niños vean cómo su dinero genera intereses con el tiempo”.

Desde la entidad estatal, señalaron que “en BancoEstado entendemos la importancia de que niños y jóvenes adquieran conocimientos y herramientas básicas que contribuyan a evitar el sobreendeudamiento, así como a fomentar entre ellos una cultura del ahorro”.