Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Banca & FinTech
Banca & FinTech

Digitalización y sin costos de mantención: la renovada apuesta de los bancos para capturar el segmento joven

Destacan también, las ofertas a adolescentes y niños, aunque con diferentes enfoques.

Por: Agustín Monasterio

Publicado: Miércoles 18 de marzo de 2026 a las 11:35 hrs.

BancoEstado Scotiabank Banco de Chile Bci Banco Santander Banca
<p>Digitalización y sin costos de mantención: la renovada apuesta de los bancos para capturar el segmento joven</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Kast celebra millonario proyecto de inversión de BHP y promete: "No vamos a tramitarlos innecesariamente"
2
Empresas

Tiraje de la chimenea en inmobiliaria Exxacon: gerenta general asume como vicepresidenta del directorio
3
Empresas

Exportadores de cerezas sufren revés en el TC por caso de buque de Maersk y gremio apunta a la naviera
4
Economía y Política

Presidenta de la Sofofa hace un llamado a los empresarios a “atrevernos a soltar un poco ese freno de mano que llevamos teniendo apretado hace mucho tiempo”
5
Empresas

Grupo Panamericana vende Hotel Providencia: firma que maneja Hilton Garden y Radisson Blu asume gestión
6
Mercados

Dólar sube tras sorpresa inflacionaria en EEUU y renovada tensión en Medio Oriente, previo al comunicado de la Fed
7
Mercados

Mina Pampa Camarones, ligada a LarrainVial, anuncia venta de proyecto en Antofagasta a australiana por US$ 50 millones
8
Economía y Política

Se reduce el déficit de la cuenta corriente del país al cierre de 2025
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete