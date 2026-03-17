Grupo Ergas propone a Nicolás Lewin como director suplente de Banco de Chile

El abogado se someterá a una votación en la junta de accionistas del próximo 26 de marzo.

El jueves de la semana pasada se conoció formalmente la renuncia del director de Banco de Chile, Andrés Ergas, quien asumirá como embajador de Chile en Estados Unidos durante la presente administración de José Antonio Kast.

Con ello, el asiento que le pertenece a la sociedad "Ever I Bae" y a "Ever Chile" del Grupo Ergas, en su calidad de accionistas y que en conjunto representan más del 1% de las acciones emitidas por el banco, propusieron a Nicolás Lewin como director suplente independiente de la entidad financiera para la próxima junta de accionistas que se realizará el 26 de marzo.

Bajo ese escenario, Paul Furst, quien reemplazó a Ergas como director titular tras su reciente renuncia, se mantendría en la mesa en calidad de titular si resulta electo, mientras que Lewin asumiría como director suplente junto a Sandra Guazzotti, quien también busca su reelección.

Trayectoria

Lewin es abogado de la Universidad Católica de Chile, con diplomado en Libre Competencia y regulación de la misma casa de estudios, y un máster en Loyola University en Chicago.

Actualmente, es socio del estudio Lewin Abogados, donde centra su práctica en materias de libre competencia, incluyendo investigaciones por parte de la Fiscalía Nacional Económica y litigación ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia u otras agencias de competencia en jurisdicciones de Latinoamérica.