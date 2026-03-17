Grupo Ergas propone a Nicolás Lewin como director suplente de Banco de Chile
El abogado se someterá a una votación en la junta de accionistas del próximo 26 de marzo.
Noticias destacadas
El jueves de la semana pasada se conoció formalmente la renuncia del director de Banco de Chile, Andrés Ergas, quien asumirá como embajador de Chile en Estados Unidos durante la presente administración de José Antonio Kast.
Con ello, el asiento que le pertenece a la sociedad "Ever I Bae" y a "Ever Chile" del Grupo Ergas, en su calidad de accionistas y que en conjunto representan más del 1% de las acciones emitidas por el banco, propusieron a Nicolás Lewin como director suplente independiente de la entidad financiera para la próxima junta de accionistas que se realizará el 26 de marzo.
Trayectoria
Lewin es abogado de la Universidad Católica de Chile, con diplomado en Libre Competencia y regulación de la misma casa de estudios, y un máster en Loyola University en Chicago.
Actualmente, es socio del estudio Lewin Abogados, donde centra su práctica en materias de libre competencia, incluyendo investigaciones por parte de la Fiscalía Nacional Económica y litigación ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia u otras agencias de competencia en jurisdicciones de Latinoamérica.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Matías Walker y la urgencia al proyecto de Sociedades Deportivas: “Va a haber mucho más family offices y fondos de inversión dispuestos a invertir en el fútbol chileno”
Ante una posible baja en la inversión de los clubes con menor poder adquisitivo, lo que puedan provocar su posible salida del profesionalismo, el senador de Demócratas e impulsor de la iniciativa llama a verla “como una oportunidad y no como una amenaza”.
Dirigente sindical revela sueldos de principales ejecutivos de la ACHS en medio de causa en el TDLC
El gasto en remuneraciones anuales de altos mandos representó un monto de $ 6.681 millones durante 2024 y la asociación dijo que "es total y absolutamente falso" que esa cifra corresponda sólo a nueve ejecutivos como dice el representante sino que a un número mucho mayor. También refutó que se hayan negado a entregar esta información.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete