IPSA se estabiliza en primeros negocios mientras inversionistas esperan datos clave de empleo en EEUU

La Bolsa de Santiago se estabilizaba en la apertura de este martes, atenta a las señales que pudiese entregar José Antonio Kast en los preparativos para ejercer su mandato presidencial, y mientras a nivel internacional se esperan importantes cifras de empleo estadounidense.

El S&P IPSA operaba sin cambios en 10.304,38 puntos esta mañana. La bolsa abrió ayer con un alza hasta la marca inédita de 10.500, pero al final cayó por una toma de utilidades. El triunfo electoral de Kast ya estaba descontado, así que el mercado pasó a concentrarse más en las interrogantes sobre sus planes económicos.

Es la última sesión antes de que el Banco Central de Chile publique su comunicado de política monetaria, programado para las 18:00 horas. En general los operadores esperan que anuncie un recorte de 25 puntos base sobre la tasa clave. Mañana se publicará el Informe de Política Monetaria.

Mercados externos

Los futuros del Nasdaq caían 0,1%, mientras los del S&P 500 y el Dow Jones se estabilizaban, previo a que en media hora se publiquen los informes de nóminas no agrícolas de septiembre y octubre, aunque sin la tasa de desempleo del décimo mes, por las dificultades que significó el cierre de Gobierno para la recolección de datos. También se publicarán las ventas minoristas de octubre.

En Europa, el continental Euro Stoxx 50 bajaba 0,2% y el FTSE 100 de Londres caía 0,5%. La de Asia fue una sesión especialmente negativa, ya que el japonés Nikkei y el hongkonés Hang Seng perdieron alrededor de 1,5%, mientras que el CSI 300 de China continental bajó 1,2%. Y viene después de que empezaron la semana también en rojo.

"Los mercados asiáticos tampoco han logrado entrar en ningún tipo de ambiente festivo, con las acciones tecnológicas bajo presión debido a la lectura de Wall Street", escribió el head de mercados de Interactive Investor, Richard Hunter.

"Las cuestiones internas también siguieron siendo el centro de atención, con el Nikkei a la baja, ya que los datos preliminares de las fábricas apuntaron a una ligera desaceleración, mientras que el crecimiento del sector privado se enfrió debido al descenso de los servicios en Japón. Los datos se publican antes del alza de tasas ampliamente esperada por parte del Banco de Japón a fines de esta semana, lo que podría empañar aún más el ánimo", complementó.