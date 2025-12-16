Click acá para ir directamente al contenido
IPSA se estabiliza en primeros negocios mientras inversionistas esperan datos clave de empleo en EEUU

La bolsa abrió ayer con un alza hasta la marca inédita de 10.500, pero al final cayó por una toma de utilidades. El triunfo electoral de Kast ya estaba descontado, así que el mercado pasó a concentrarse más en las interrogantes sobre sus planes económicos.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Martes 16 de diciembre de 2025 a las 10:01 hrs.

<p>Foto: Aton Chile</p>

