IPSA cae al mediodía después de que un salto a 10.500 puntos tras victoria de Kast gatillara una toma de ganancias

La plaza local viene descontando desde hace días el triunfo que efectivamente se materializó. El IPSA cerró el viernes en históricos 10.400 puntos, marcó su récord número 69 de este año y entró al top ten de índices bursátiles con mejor retorno total en dólares del período.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Lunes 15 de diciembre de 2025 a las 12:03 hrs.

<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

