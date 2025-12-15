IPSA cae al mediodía después de que un salto a 10.500 puntos tras victoria de Kast gatillara una toma de ganancias

La plaza local viene descontando desde hace días el triunfo que efectivamente se materializó. El IPSA cerró el viernes en históricos 10.400 puntos, marcó su récord número 69 de este año y entró al top ten de índices bursátiles con mejor retorno total en dólares del período.

La Bolsa de Santiago dio la bienvenida a la amplia victoria presidencial de José Antonio Kast con nuevas alzas en los primeros negocios de la semana. Sin embargo, no pasó mucho antes de que los inversionistas decidieran pasar por caja, tomando en cuenta que gran parte del resultado electoral ya se había incorporado en los precios.

El S&P IPSA tocó un récord de 10.500,77 puntos en la apertura de este lunes, pero cerca del mediodía, el índice retrocedía 0,8% hasta los 10.316,88 enteros. Las acciones de CMPC (-2,3%), Falabella (-2%) e IAM (-1,8%) encabezaban las pérdidas.

Desde hace días la bolsa chilena viene descontando, en gran medida, el triunfo que efectivamente se materializó. El IPSA cerró el viernes en 10.400 puntos, marcó su récord número 69 de este año y entró al top ten de índices bursátiles con mejor retorno total en dólares del período.

"Somos cautelosamente optimistas sobre las perspectivas económicas de Chile, pero seguiremos vigilando de cerca la situación. Creemos que la clave para aprovechar las oportunidades es invertir capital de forma selectiva en mercados emergentes con fundamentos sólidos", dijo Thomas Haugaard, portfolio manager del equipo EMD HC en la gestora británica Janus Henderson.

Analistas esperan que el IPSA tenga un rally post electoral más bien moderado. La brecha que logró Kast sobre su contendora oficialista, Jeannette Jara, estuvo en línea con lo que el mercado esperaba, en base a las señales de la primera vuelta y las últimas encuestas.

Según Haugaard, "la principal incertidumbre es si Kast seguirá una agenda centrista y favorable al mercado, basada en algo similar al programa económico de Evelyn Matthei". En su análisis, sostuvo que "probablemente Kast formará una amplia coalición con los moderados".

El IPSA ha estado pisándole los talones a las estimaciones de los analistas, lo que sugiere amplias expectativas de revaloración alcista. El índice está casi en línea con su precio objetivo de consenso a 12 meses (sin dividendo), que involucra un crecimiento de casi 8% en las utilidades del próximo año.

Julius Baer mantuvo su recomendación de sobreponderar las acciones chilenas. ya que "la prima de riesgo de la renta variable sigue estando muy por encima de los niveles observados durante el último régimen estable (2010–2018), lo que ofrece una compensación atractiva. Además, las acciones chilenas tienen una exposición limitada a las tensiones comerciales mundiales y un sólido impulso en las ganancias", escribió su estratega de renta variable, Nenad Dinic.

La gestora suiza destacó el hecho de que Kast se ha comprometido a reducir la tasa del impuesto corporativo de 27% a 23% y a recortar el gasto público en US$ 6 mil millones durante los primeros 18 meses de su administración. Desde Janus, Haugaard se mostró cauto, al advertir que "los riesgos fiscales a corto plazo podrían aumentar, debido al agresivo plan de reducción de impuestos y a la limitada consolidación fiscal".

Bolsas internacionales

En la apertura de la Bolsa de Nueva York, el S&P 500 subía 0,1%, mientras que el Dow Jones y el Nasdaq se estabilizaban. La demanda se centraba en bonos del Tesoro, cuyos rendimientos caían alrededor de 3,5 puntos base, tras un débil indicador de perspectivas de fábricas elaborado por la Fed de Nueva York.

Las acciones europeas recibían amplia demanda, y así el continental Euro Stoxx 50 ganaba 0,7%, mientras que el FTSE 100 de Londres avanzaba 1%.

Por el contrario, Asia partió la semana con el pie izquierdo, ya que el japonés Nikkei y el hongkonés Hang Seng cayeron 1,3%, mientras que el CSI 300 de China continental se redujo 0,6%. Los últimos datos económicos de noviembre decepcionaron en China, con un crecimiento interanual de sólo 1,3% en las ventas minoristas.