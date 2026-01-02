Click acá para ir directamente al contenido
IPSA baja en primera sesión de 2026 con escasos montos transados y Wall Street repunta impulsado por el sector tecnológico

El selectivo chileno retrocedía 0,2%, después de anotar un retorno anual de 56% y con ello, su ejercicio más rentable desde 1993. En Wall Street, el Nasdaq crecía 0,9%, el S&P 500 avanzaba 0,7% y el Dow Jones se estabilizaba.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Viernes 2 de enero de 2026 a las 12:18 hrs.

<p>Foto: Aton Chile</p>

