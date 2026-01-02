IPSA baja en primera sesión de 2026 con escasos montos transados y Wall Street repunta impulsado por el sector tecnológico

El selectivo chileno retrocedía 0,2%, después de anotar un retorno anual de 56% y con ello, su ejercicio más rentable desde 1993. En Wall Street, el Nasdaq crecía 0,9%, el S&P 500 avanzaba 0,7% y el Dow Jones se estabilizaba.

La Bolsa de Santiago empezó 2026 con una modesta caída, después de un año de fuertemente alcista. Por su parte, la plaza de Estados Unidos daba la revancha con respaldo del influyente sector tecnológico, tras días de pérdidas.

El S&P IPSA bajaba 0,2% hasta los 10.464,99 puntos, después de cerrar a la baja su última sesión de 2025. El índice tuvo un retorno sobresaliente en 12 meses, ya que subió 56,4% y con ello, el año pasó a la historia como el más rentable desde 1993.

Andina-B (-1,2%), Concha y Toro (-1%) y SQM-B (-1%) encabezaban las pérdidas dentro del IPSA en lo que va de la jornada, con montos transados especialmente bajos. El índice camina a cerrar una semana bursátil que el jueves se vio interrumpida por el feriado de Año Nuevo.

Mercados externos

En Wall Street, el Nasdaq crecía 0,9%, el S&P 500 avanzaba 0,7% y el Dow Jones se estabilizaba. La principal bolsa del mundo busca así romper con cuatro sesiones en rojo. El S&P 500 subió 16% en un tercer año consecutivo de ganancias.

Los europeos volvieron a transar volúmenes normales. El continental Euro Stoxx 50 subía 1,2% y el FTSE 100 de Londres ganaba 0,3%. Entre las principales bolsas de Asia, la que ya arrancó el año fue la de Hong Kong, donde el Hang Seng aumentó 2,8%, aunque los montos transados siguieron bajos.

"En esta primera jornada del año, Wall Street está poniendo el foco en el sector tecnológico, en el que la Inteligencia Artificial (IA) parece que volverá a posicionarse como uno de los sectores protagonistas de este 2026", señaló XTB Latam en su portal de mercados.

"Los mercados parecen alentados por la resiliencia de la economía estadounidense, con un riesgo de recesión que sigue considerándose como muy limitado. Además, se espera que Donald Trump adopte una postura más moderada hacia la Reserva Federal, donde Kevin Hassett sigue siendo el principal candidato para reemplazar al actual presidente, Jerome Powell", añadió.