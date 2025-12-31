Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

El dólar se despide de un 2025 que marca su peor desempeño anual frente a otras monedas en ocho años

Los inversionistas anticipan que habrá más caídas si el próximo presidente de la Reserva Federal opta por recortes más profundos de la tasa de interés, como se espera.

Por: Bloomberg

Publicado: Miércoles 31 de diciembre de 2025 a las 18:00 hrs.

dólar mercado cambiario Reserva Federal FED
<p>El dólar se despide de un 2025 que marca su peor desempeño anual frente a otras monedas en ocho años</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Los ejecutivos que custodian y hacen crecer la fortuna de los principales family offices del país
2
Empresas

Por costos y falta de capacidad en Aeropuerto de Santiago, aumentan productos chilenos que se exportan desde Buenos Aires
3
Mercados

Más de 1 millón de personas y empresas se sumaron a la lista de deudores en el último año
4
Economía y Política

Inversiones declaradas por chilenos en EEUU se disparan en el primer año de convenio de doble tributación
5
Empresas

A dos meses del fin del Gobierno, MOP intenta activar concurso para designar nuevo Director de Concesiones
6
Regiones

Aerolínea suspende indefinidamente vuelos a Isla Mocha y denuncia deudas del Ministerio de Transporte por casi $ 300 millones
7
Economía y Política

Nuevo debate genera idea del Ejecutivo de eliminar criterio Dorothy para renovar contratas en sector público
8
Empresas

Toesca confirma compra de Frontal Trust, pero se excluye edificio de Fundamenta en la operación
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Fondos de Inversión Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete