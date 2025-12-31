El dólar se despide de un 2025 que marca su peor desempeño anual frente a otras monedas en ocho años
Los inversionistas anticipan que habrá más caídas si el próximo presidente de la Reserva Federal opta por recortes más profundos de la tasa de interés, como se espera.
El dólar se encamina a su mayor retroceso anual en ocho años frente a otras monedas clave y los inversionistas dicen que habrá más caídas si el próximo presidente de la Reserva Federal opta por recortes más profundos de la tasa de interés, como se espera.
El índice Bloomberg Dollar Spot ha caído cerca de 8% en 2025. Tras desplomarse luego de los aranceles del “Día de la Liberación” anunciados por Donald Trump en abril, el billete verde quedó bajo presión sostenida a medida que el presidente inició una campaña agresiva para colocar a un candidato de tendencia expansiva como presidente de la Fed el próximo año.
“El mayor factor para el dólar en el primer trimestre será la Fed”, dijo Yusuke Miyairi, estratega cambiario de Nomura. “Y no se trata solo de las reuniones de enero y marzo, sino de quién será el presidente de la Fed después de que Jerome Powell termine su mandato”.
Con al menos dos recortes de tasas ya descontados para el próximo año, la trayectoria de la política monetaria de Estados Unidos se desvía de la de algunos pares desarrollados, lo que debilita aún más el atractivo del dólar.
El euro se ha disparado frente al billete verde gracias a una inflación benigna y a una próxima ola de gasto en defensa en Europa, que mantiene casi en cero las apuestas a recortes de tasas. En Canadá, Suecia y Australia, en tanto, los operadores de tasas apuestan por alzas.
Este mes, un breve período de posiciones alcistas en el dólar volvió a la postura más pesimista que ha dominado desde que los aranceles de abril avivaron temores sobre la economía de Estados Unidos, según datos de la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas correspondientes a la semana que terminó el 16 de diciembre.
El planeta Fed
Por ahora, todo gira en torno a la Fed y a quién reemplazará a Jerome Powell, cuyo mandato como presidente del banco central concluye en mayo.
Trump insinuó recientemente que tiene un candidato preferido, pero que no tiene prisa por hacer un anuncio, al tiempo que volvió a sugerir que podría destituir al actual jefe del banco central.
El director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, ha sido visto durante mucho tiempo como el principal candidato, mientras que Trump también expresó interés en el exgobernador de la Fed Kevin Warsh. Los gobernadores de la Fed Christopher Waller y Michelle Bowman, así como Rick Rieder de BlackRock, también figuran entre los posibles aspirantes.
“Hassett estaría más o menos descontado, ya que ha sido el favorito desde hace tiempo, pero Warsh o Waller probablemente no se apresurarían a recortar tasas, lo que sería mejor para el dólar”, dijo Andrew Hazlett, operador de divisas en Monex Inc.
