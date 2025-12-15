Mercado espera rally acotado para el IPSA tras elecciones y proyecta dólar bajo $ 900 durante 2026
Los expertos analizaron las señales políticas y económicas que dará Kast en sus primeros meses de Gobierno.
El mercado espera un rally moderado para la bolsa local en su primera jornada de transacciones luego de la victoria de José Antonio Kast en la carrera presidencial.
En conversación con DF, el economista jefe de Fynsa, Nathan Pincheira (NP), y el gerente de inversiones de Credicorp Capital, Klaus Kaempfe (KK), anticiparon reacciones acotadas en los activos chilenos y pusieron su mirada en los primeros pasos del mandatario electo antes de asumir el cargo.
- ¿Cuál es la primera lectura de este resultado?
- NP: Es un resultado esperado, un porcentaje que, además, está dentro del rango de lo que se venía conversando en el último tiempo. No debiese haber mucha sorpresa ni reacciones en ámbitos de precios o cosas por el estilo.
KK: El vértigo que había en esta elección era menor que en la primera vuelta. De todas formas, esta diferencia le da al mercado un espacio para un pequeño rally para el IPSA este lunes, de 2% o 3%. Al mismo tiempo, esta distancia le da un poquitito de “luna de miel” adicional a Kast, le permite partir un poquito más arriba con la aprobación.
- El IPSA ha tenido un retorno acumulado de 55% en el año. ¿Cuánto de este triunfo está absorbido por el mercado?
- KK: Todavía tiene espacio para crecer, pero no depende solo de la elección. Este año han sido principalmente las utilidades de las compañías las que han empujado al IPSA. Eso quiere decir que, en términos de valorizaciones, todavía tiene algo de espacio. Podríamos pensar en 10% o 15% más solo de múltiplos y otros 10% o 15% más de utilidades del próximo año. Pero eso requiere que el mercado siga creyendo en Kast, le dé el voto de confianza, y que vayamos teniendo medidas concretas.
Vamos a esperar al gabinete político. Si hay que seguir una variable para ver el IPSA es la popularidad del Gobierno de Kast.
Dólar bajo $ 900
- El viernes, el dólar cerró en $ 909 ¿Queda espacio para que se siga apreciando el peso chileno?
- NP: El estallido social, la posibilidad de una nueva Constitución y los retiros de los fondos de pensiones fueron los grandes elementos detrás de un castigo adicional al peso frente a lo que históricamente existía. Ha habido una apreciación durante las últimas dos o tres semanas, pero de todas maneras el peso se ha mantenido relativamente alto durante el año, a pesar de que todas las noticias en general eran favorables para monedas emergentes y países exportadores de commodities.
Nuestra visión es que el peso está extremadamente sobrevendido. Pero las razones detrás de esto no eran quién era o quién no era el Presidente de Chile, había muchas más cosas pasando, algunas de las cuales se pueden destrabar.
- En Fynsa tienen un precio justo mucho más bajo al actual…
- NP: Lo tenemos más cercano a $ 830 para el próximo año. Dependerá de si volvemos al nivel de incertidumbre de los últimos años, si es que el peso se queda más o menos en torno a $ 800. Todavía hay varias cosas que se tienen que dilucidar para poder hablar de un nivel de tipo de cambio en ese rango.
KK: El peso chileno puede cortar los $ 900 e ir a $ 850. Incluso si uno sacara todas las cosas malas, los $ 700 podrían ser un norte en algún momento. Eso necesitaría a un Chile más estable políticamente, la minería acelerando, un precio del cobre que se mantenga alto y también una depreciación mundial del dólar.
Pensar en niveles de $ 850 durante el próximo año es razonable, pero son niveles que no habíamos visto hace un tiempo. Entonces, psicológicamente hay que ir convenciendo al mercado para que se vuelvan a cortar los $ 900.
Los primeros 90 días
- ¿Cómo ven el plan para los primeros 90 días del próximo Gobierno?
- NP: La gran pregunta es si esas medidas logran convocar al resto de los sectores para una estrategia de largo plazo. El plan de 90 días no genera crecimiento a largo plazo, sino señales. Lo más importante es generar cosas que sean de largo aliento, que no vayan cambiando cada Gobierno. En ese sentido, la capacidad de diálogo y de llegar a grandes acuerdos va a ser esencial.
- KK: Los 90 días son claves, son el único período que va a tener Kast de hacer reformas. El Congreso está muy dividido, ahora cuenta con una buena aprobación y normalmente la popularidad de los presidentes va bajando, y me da la impresión de que (en el Congreso) el Partido de la Gente se va a mover de acuerdo a la popularidad que tenga el Gobierno. En esos 90 días se puede destrabar la permisología, puede hacer algo en seguridad.
