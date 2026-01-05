Dólar abre con leve alza frente a compras globales de activos refugio tras captura de Maduro por parte de EEUU
El dollar index subía 0,2%, los rendimientos del Tesoro estadounidense caían alrededor de 3 puntos base y el oro saltaba 2,3%. Pero el cobre avanzaba 2,8% a US$ 5,81 en la Bolsa de Metales de Londres. Y el petróleo, commodity que está en el centro del debate por las altas reservas de Venezuela, apenas se movía.
Noticias destacadas
El dólar abrió con una leve alza este lunes en Chile, después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Washington y la promesa de una transición tutelada por la potencia norteamericana, noticia que generó entre los inversionistas globales un cierto afán de hacerse con activos considerados seguros.
La paridad local subía $ 1,3 a $ 908,4 en la apertura, tras cerrar sin variaciones la semana de Año Nuevo, al ver dificultades para romper el piso de $ 900. Este lunes hay ciertas compras de refugio a nivel global, con lo que el dollar index subía 0,2%, los rendimientos del Tesoro estadounidense caían alrededor de 3 puntos base (pb) y el oro saltaba 2,3%.
Algo que configura un escenario mixto para el peso chileno, tomando en cuenta que además el cobre avanzaba 2,8% a US$ 5,81 en la Bolsa de Metales de Londres. Nuevas restricciones de oferta impulsaban al metal rojo, que además en ciertas ocasiones de mayor riesgo geopolítico ha ganado demanda.
Y el petróleo, commodity que está en el centro del debate por las altas reservas de Venezuela, apenas se movía. Así, los futuros del Brent transaban un poco más arriba de US$ 60 por barril. El país caribeño tiene en la actualidad una baja capacidad productiva si se compara con el resto de actores de la industria.
Reacciones contenidas
"Aunque la reacción de las monedas latinoamericanas puede ser más volátil en los próximos días, el aislamiento de Venezuela de la economía mundial bajo el régimen chavista ha limitado las repercusiones. Por ahora, las divisas y los mercados financieros en general siguen centrándose en la política monetaria, la inflación y los datos de crecimiento", planteó el head de Estrategia de Mercados de Ebury, Matthew Ryan.
El equipo de estrategas de BBVA liderado por Alejandro Cuadrado sostuvo que, si bien la operación de EEUU contra Maduro sacudió el mundo político durante el fin de semana, "su progreso e implicaciones están lejos de ser claras". Lograr el potencial a largo plazo de Venezuela "está cargado de riesgos políticos, comerciales y de mercado", ya que "el cambio de régimen y la reconstrucción de la nación son extremadamente difíciles y en Venezuela requerirán una coordinación sustancial", recalcó.
Volviendo a Chile, algo más caían las tasas swap locales frente a sus comparables estadounidenses. Las minutas de la última reunión del Banco Central mostraron que un consejero planteó la opción de reducir la tasa clave en 50 pb, aunque también se barajó la idea de mantener. El ente rector decidió recortar 25 pb en dicha instancia.
El peso chileno sigue viéndose presionado por agentes extranjeros que siguen reforzando su posicionamiento en contra. Según datos del Central al martes, los no residentes elevaron a un poco más de US$ 7.380 millones su posición neta, siendo la más agresiva desde abril de 2024 contra la moneda local en el mercado derivado.
