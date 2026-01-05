Banco Central: uno de los consejeros planteó la opción de reducir la tasa de interés en 50 puntos en reunión de diciembre

Según la minuta de la cita, los miembros del Consejo también discutieron los “indicios” de un aumento de la productividad. “De confirmarse, esto podría modificar la evaluación del PIB potencial y la brecha de actividad", aseguraron.

En su reunión de diciembre, el Banco Central optó por bajar su Tasa de Política Monetaria (TPM) en 25 puntos base (pb.) hasta 4,5%, pero hubo varias opciones sobre la mesa.

Este lunes se publicó la minuta de la instancia, donde se revela que un consejero planteó otra opción: “La posibilidad de un recorte de 50 puntos base (pb.), dado que la brecha de actividad se encontraba cerrada y la inflación cercana a la meta, lo que sugería que la TPM podría estar en el centro del rango estimado para su nivel neutral, en 4,25%”.

El documento agrega que “algunos consejeros enfatizaron la importancia de evitar que se entendiera que el problema inflacionario estaba completamente resuelto o que los riesgos habían desaparecido, por lo que también cabía evaluar la opción de mantener la TPM en 4,75%”.

Pero “la opción claramente dominante era reducir la TPM en 25 pb.”, aseguró el instituto emisor.

La discusión y el PIB potencial

“Todos los consejeros resaltaron que la evolución del escenario macroeconómico confirmaba la pertinencia de la estrategia adoptada frente al repunte transitorio de la inflación subyacente a mediados de año, que había dado espacio para evaluar adecuadamente los riesgos inflacionarios”, destacó el ente autónomo.

En esta convergencia más rápida al 3%, los consejeros plantearon que una parte “relevante” de la diferencia entre la inflación efectiva y la proyectada se concentraba en los precios de los bienes. Por un lado, influida por la apreciación del peso y, por otro, “debido a factores más exploratorios, como el posible impacto de los desvíos de comercio en los precios de los bienes importados e indicios de un aumento de la productividad”.

“En cuanto a los riesgos, se enfatizó que se habían reducido, pero era necesario seguir con atención su evolución. En el corto plazo, cobraba relevancia la apreciación del peso -que debía seguir traspasándose a los precios-, el menor crecimiento de los costos laborales y un consumo privado que había moderado su expansión, según lo esperado”, se lee también en la minuta.

Los miembros del Consejo también discutieron los “indicios” de un aumento de la productividad. “De confirmarse, esto podría modificar la evaluación del Producto Interno Bruto (PIB) potencial y la brecha de actividad; sin embargo, se requería más información antes de validar esta hipótesis”, aseguraron.