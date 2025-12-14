Con más de un 99% de las mesas escrutadas, José Antonio Kast vence a Jeannette Jara y es electo nuevo Presidente de la República

El candidato de la oposición logró el respaldo de 58,17% de los votantes, sobre un 41,83% de su rival. Así, liderará el país para el período 2026-2030.

A las 21 horas de este domingo, el Servicio Electoral (Servel) entregó el décimo cómputo de resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que se enfrentaron el candidato de la oposición, José Antonio Kast, y la carta del oficialismo, Jeannette Jara.

Así, con un 99,62% de mesas escrutadas, equivalentes a 13.400.018 votos, Kast supera a Jara por un 58,17% versus 41,83% de la exministra del Trabajo, lo que se traduce en 7.243.612 sufragios versus 5.208.862.

De esta manera, Kast gana las elecciones para encabezar La Moneda para el período 2026-2030, sucediendo al actual Presidente Gabriel Boric.

Asimismo, hasta el momento se han emitido 782.405 votos nulos, equivalentes a un 5,84% del total. Los blancos, en tanto, totalizan 165.139 un 1,23% del total.

También, la carta del Partido Republicano se impone en las 16 regiones del país a la candidata del oficialismo.

En Arica y Parinacota, Kast se impone con un 62,79% versus 37,21% de Jara; en Tarapacá, 62,17% versus 37,83%; Antofagasta muestra un 56,80% en contraste con un 43,20%; en Atacama se estrecha con un 54,47% versus 45,53%; en Coquimbo, 54,15% y 45,85%; Valparaíso 54,19% versus 45,81%; la Metropolitana, 53,23% versus 46,77%; O´Higgins, 60,50% y 39,50%; Maule, 66,08% versus 33,92%; Ñuble, 69,83% contra 30,17%; Biobío, 63,85% frente a un 36,15%; La Araucanía, 68,93% ante 31,07%; Los Ríos, 62,76% versus 37,24%; Los Lagos, 65,26% y 34,74%; Aysén, 59,93% ante 40,07%; mientras que en Magallanes muestra un 55,31% ante 44,69%.

