Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Política
Política

Juan Nagel: La reconstrucción económica de Venezuela “va a requerir, como mínimo, entre 20 y 25 años de políticas consistentes”

El economista venezolano planteó que la crisis monetaria, la pérdida de capacidad productiva y un mercado petrolero cauteloso configuran un escenario desafiante. “Hay que empezar prácticamente desde cero”, dijo.

Por: Sofía Fuentes

Publicado: Domingo 4 de enero de 2026 a las 21:00 hrs.

Venezuela Economistas Sofía Fuentes
<p>Juan Nagel: La reconstrucción económica de Venezuela “va a requerir, como mínimo, entre 20 y 25 años de políticas consistentes”</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

Con un almuerzo sorpresa celebran los 50 años de Baltazar Sánchez en el Grupo Claro
2
DF MAS

Venezolano desde Caracas: “Si sales a celebrar, aún están en las calles los cuerpos de seguridad. Somos todavía un país secuestrado por malhechores“
3
DF MAS

Cómo Nokia pasó de ser víctima del iPhone a un acuerdo de US$ 1.000 millones con Nvidia
4
DF MAS

El nuevo round que se avecina en CLC
5
Internacional

Aerolíneas estadounidenses cancelan vuelos tras el cierre del espacio aéreo en el Caribe
6
Internacional

Marco Rubio establece las demandas de EEUU para los líderes en ejercicio de Venezuela
7
Economía y Política

Tres lecturas tras la intervención de Estados Unidos en Caracas
8
DF MAS

La nueva causa de Jorge Bofill
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión Entre Códigos Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete