Vocera de Kast aborda acuerdo Codelco-SQM y respalda a Pacheco: "Es un nombramiento que cumple con toda institucionalidad"
La portavoz de la Oficina del Presidente Electo, Mara Sedini, salió al paso de algunas críticas de la oposición por el nombramiento de Máximo Pacheco como presidente de la nueva entidad (NovaAndino Litio), en medio de los cuestionamientos por su designación al mantenerse, a la vez, como timonel de Codelco.
En una jornada más calma, a la espera de Año Nuevo, desde La Gloria 88 -la denominada “Moneda chica” y centro de operaciones del Presidente electo José Antonio Kast- la vocera de la Oficina del Presidente Electo, Mara Sedini, abordó el acuerdo entre Codelco y SQM para crear una sociedad conjunta en litio, en medio de las dudas que han planteado parlamentarios de oposición.
En particular, Sedini se refirió al nombramiento de Máximo Pacheco como presidente de la nueva sociedad, un punto que, de cara al 11 de marzo, ha sido mencionado como materia a revisar por el próximo Gobierno -dada su calidad de presidente del Codelco
“Es un nombramiento que cumple con toda institucionalidad y que fue validado por la Contraloría de la República”, sostuvo la portavoz.
La vocera agregó que, a su juicio, el nuevo esquema institucional debiera traducirse en mayores retornos para el Fisco. “Esperamos que este nuevo formato institucional que se plantea de cara de poder mejorar la productividad de nuestro país en el ambiente del litio y otro tipo de áreas, permita mayor recaudación para para el Estado y también beneficios para los chilenos en cuanto a su desarrollo”, concluyó.
